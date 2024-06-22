22歲女跑步機跌倒「摔出窗戶」墜樓亡　監視器畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

印尼22歲女子18日前往健身房使用跑步機，但不小心摔倒之後，從開著窗的窗戶掉下去，從3樓墜落身亡。如今事發當下的監視器畫面曝光，可見跑步機旁邊就是大片窗戶。

印尼「點滴網」（Detik）等報導，這起事件發生在西加里曼丹省坤甸市（Pontianak），18日下午約1時左右，女子與男友、其他家人一起到健身房運動，男友一度想邀她在2樓健身，但她想在3樓跑步，拒絕男友的邀約之後，在3樓的跑步機跑了大約30分鐘。

▲女子跌倒向後摔，從開著窗的窗戶墜下。（圖／翻攝自X）

當時女子開始放慢速度，逐漸從跑步的姿勢改成步行，卻不小心跌倒摔向後方，接著從開窗處墜落。女子事後被緊急送醫，但仍因頭部出血喪命。驗屍結果顯示，她的臉部、身體多處瘀傷，頭部有撕裂傷。

警方調查發現，窗戶與跑步機之間的距離只有短短60公分，地板至窗戶底部約30公分，窗戶寬約90公分。另外，健身房其實有張貼禁止打開窗戶的警告貼紙，但已毀損，因此改把警告標語寫在玻璃上。

已知健身房當日有聘請私人教練，除了要監督會員，也要關閉開啟的窗戶，然而事發當下私人教練正在休息。事發後健身房停業3天，當地警方正調查健身房是否存在疏失。