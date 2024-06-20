上班5年狂加薪！他卻因「1困境」想離職：職業生涯都毀了

▲大馬一名打工族每年都加薪，但他卻為了沒有升職機會感到苦惱。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名打工族最近在「鐵飯網論壇」發文，直言自己的公司每年都會替他加薪，但從來不讓他升職，令他對自己的職業生涯感到不知所措，而在網上引發廣泛討論。

據《東方日報》報導，這位匿名打工族表示，自己已在公司工作了5年，薪水每年都穩定增加，目前已接近6500令吉（約新台幣4.5萬元），年終也至少有2個月，待遇還算不錯。

然而，令這名打工族略微有些失望的是，他一直沒有獲得升職的機會，頭銜也未達到資深等級，相較之下，公司其他部門的新員工進公司短短半年，就有機會晉升主管，讓他感到困惑和沮喪，對公司是否重視自己感到質疑，也開始思考這樣的工作是否值得繼續留任。

除了對目前職場現況的不滿，這位打工族還擔心未來求職時如何向面試官解釋自己的職缺問題。他表示，自己並不貪戀職權，但擔心缺乏升遷經驗會影響未來的職涯發展。

這篇貼在網上曝光後，瞬間吸引了眾多網友留言。有人建議他應該與上司或人力資源部門溝通，了解自己無法晉升的原因；如果公司無法提供職業發展機會，則可以考慮尋找其他更有前途的工作。一位網友表示，「這樣可以確保你的職業發展不會受限，也可以向未來雇主解釋你沒有晉升的原因。」