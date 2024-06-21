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芭達雅「對戰2女」大玩3人行！他醒來遭洗劫　保險箱全空

▲▼他芭達雅大玩3人行！醒來保險箱全空。（圖／翻攝自ch7hd_news）

▲監視器畫面拍到3人搭乘同一輛車的畫面。（圖／翻攝自ch7hd_news）

記者王佩翊／綜合報導

加拿大一名男子前往泰國旅遊勝地芭達雅旅遊，偶遇2名非裔女性，得知對方是性工作者後，便邀約兩人到飯店大玩3人行。然而到飯店後他卻因意識模糊昏睡過去，等他醒來時，2名女子早已消失，而保險箱內的9萬泰銖（約新台幣7.9萬元）與其他外幣則是不翼而飛，氣得他立刻報警。

根據《泰國頭條新聞》報導，這名來自加拿大的遊客名叫Khalid，他表示，自己6月10日在芭達雅的步行街偶遇2名非裔女性，於是邀約對方回飯店喝酒過夜，並答應支付她們每人2000泰銖（約新台幣1766元）的報酬，希望對方能跟他「3人行」。

Khalid指出，3人回到飯店後，他不知為何突然意識模糊，便昏睡過去，醒來後發現保險箱內的約9萬泰銖及外幣憑空消失。他懷疑是2名女子所為，於是隨即向春武里府警察報案。

警方獲報後立即展開調查，發現2名非裔女子來自烏干達，因此在收集證據後，向法院申請並獲得逮捕令。然而此時卻發現2人已潛逃至帕塔納克山地區的一家飯店。

警方與移民局6月17日聯手在南芭達雅的一家飯店逮捕涉案的38歲Mariam和28歲Sheebah，兩人被指控共同盗竊。

警方在逮捕2人時，也扣押了部分重要證據，包括她們在事發當天所穿的衣服和一頂非洲式假髮。

儘管2女初步否認所有指控，聲稱她們並非受害者所說的性工作者，且當天受害人喝醉後，她們只是為他按摩，並在他睡著後就回到住處。但警方在調查證據時發現，她們與犯罪有所關聯，於是將2人拘留，並移交給調查人員以進行後續處置。

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