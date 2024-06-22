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護士妻與院長大玩SM！身上瘀青成鐵證　他翻出不倫性愛片崩潰　

▲▼護士妻與院長大玩SM！身上瘀青成鐵證　他翻出不倫性愛片崩潰　。（圖／翻攝自thethaiger）

▲男子控訴妻子與醫院院長外遇。（圖／翻攝自thethaiger）

記者王佩翊／編譯

泰國一名男子發現在醫院擔任護理師的妻子外遇，而對象竟是院長本人，氣得他像公共衛生部投訴，目前兩人皆被停職，並接受調查。男子爆料，有天妻子身上出現詭異的瘀青，他覺得奇怪，翻看對方手機後，竟找到妻子與一名男子大玩BDSM的性愛自拍不倫影片。

根據thethaiger報導，該名30歲男子Boy在記者會上透露，他與28歲的護理師妻子共同育有一名4歲的孩子，然而本來幸福美滿的生活，卻因為醫院院長的出現徹底改變。

Boy表示，自從院長介入他們的生活後，他的妻子就變了。她不再接聽他的電話，也不回家，並經常聲稱要去拜訪「女同事」。Boy在5月30日發現妻子身上有瘀青，便偷偷檢查了她的手機，結果竟發現了她與另一名男子的性愛影片，而影片中的男子正是醫院院長。

妻子隨即承認出軌，並表示她偏好院長的虐戀式性行為。她告訴Boy，她喜歡BDSM，並希望在性行為中使用鐵鏈、鞭子、手銬和蠟燭，而院長正好能夠滿足她的一切需求，但丈夫Boy卻無法。

Boy崩潰表示，他曾在妻子的護理師制服上發現有蠟燭殘留，但當時並未多想，如今發現外遇，才知道竟是BDSM的一環。他強調，自己曾試圖滿足妻子的性需求，但對方堅持要離開他。妻子當時直言，她愛Boy和他們的孩子，但院長在床上的表現比他好多了。

對此，女方則辯稱，她的BDSM性偏好並不是想離婚的主因，是因為丈夫有暴力傾向，讓她感到害怕。但她同時也承認自己現在與醫院院長有男女關係，並為院長辯護，稱他不知道自己還沒跟丈夫離婚。

Boy計劃起訴妻子外遇，同時也向公共衛生部投訴，導致醫院院長直到案件調查結束為止暫時被停職。

 
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