亡靈引領找遺體？夫妻夢見詭異大蛇　上山砍柴驚見「腐爛男屍」

▲夫妻倆上山砍柴時，意外找到死者屍體。（圖／翻攝民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國烏隆他尼府發生一起靈異事件，一對夫婦在一片廢棄土地上發現了一具腐爛屍體，隨即通報警方。然而離奇的是，兩人聲稱是死者的靈魂引導他們找到屍體，因為在此之前丈夫曾經夢到一條腐爛的大蛇，且妻子在抵達陳屍現場前，還看到一個可疑的身影從她旁邊經過，與死者的穿著非常相似。

根據《民意報》報導，30歲的阿蕾雅•賽查特（Areya Saengchart）和57歲的阿努瑪特•卡瓊坤達（Anumart Kajornkundate）是一對夫妻。兩人21日上午11時左右在廢棄土地砍柴時，意外發現了39歲男子達蒙•佩特桑哈（Damrong Phetsangharn）的遺體，隨後他們立刻通報烏隆他尼府的警察局。

警方對這起死亡事件展開調查，初步懷疑達蒙在4周前就已經死亡。而死者被發現時身穿深藍色條紋、紅底的長袖T恤，穿著牛仔褲和拖鞋。警方在距離遺體約1公尺處發現了一塊帶有頭髮的人類頭皮，懷疑是他的遺體可能被流浪動物啃咬過。

警方也在陳屍現場附近的一個背包中，發現死者的身份證、1把錘子、1把刀、2個打火機和一些衣物。通過身分證，警方確認了死者的身分並通知家屬。

發現遺體的阿蕾雅表示，她和丈夫深信是死者的靈魂帶領他們找到屍體。因為在來到這裡之前，丈夫阿努瑪特曾夢見一條全身腐爛的大蛇，而阿蕾雅來到現場前，也疑似看到一個類似死者的可疑影子飄過。

住在附近的45歲居民松巴特•敦拉亞瓦班隆（Sombat Dunlayawatbanrung）也遇到詭異情景。他說，在發現遺體的前一晚，他曾聽到流浪狗發出可疑的吠叫和嚎叫聲，他認為這些動物應該是看到了死者達蒙的靈魂。

達蒙的朋友被通知前來認屍，然而由於屍體嚴重腐爛，他根本認不出來，直到警方出示身分證後，他才確認了死者的身份。

死者的朋友表示，兩人是在監獄內認識，但是自從死者出獄後，兩人就沒有再見過面。警方仍無法確定達蒙的死因，但已經確定現場沒有任何打鬥或攻擊的痕跡，接下來會將遺體送往烏隆他尼醫院進行屍檢，以進一步確定死因。