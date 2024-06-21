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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸南方暴雨成災　陸委會、海基會表達慰問關懷

▲▼ 福建暴雨,龍岩災情 。（圖／翻攝自微博）

▲福建、廣東等地暴雨已導致大量災情 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸南方多地暴雨成災，造成大量民眾受災，並有多人死傷。對此，陸委會、海基會20日下午分別發出新聞稿表達慰問關懷之意，並期盼災區早日回復正常生活。

陸委會提到，中國大陸南方多地暴雨成災，廣東梅州災情尤為慘重，災民人數眾多，陸委會在此向中國大陸各地傷亡及受災民眾表達慰問關懷之意，並期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

海基會也表示，有關近日中國大陸南方多地暴雨成災，造成嚴重災損及人員傷亡，海基會董事長鄭文燦向當地受災民眾表達慰問與關懷之意，並期盼受災地區能早日回復正常生活，順利重建家園。

陸委會強調，據目前初步掌握訊息，在地台商及國人尚無災情傳出，政府將持續密切注意當地最新災情訊息與實際情況，及時提供國人參考，並請在當地國人小心留意自身安全。

海基會也說，廣東地區台商人數眾多，據了解目前尚無傷亡與災損情形傳出，海基會將持續關注相關訊息。

海基會還提醒，當地國人如有需要協助，可洽海基會24小緊急服務專線（02-25339995）。

▼海基會董事長鄭文燦（右）、海基會秘書長羅文嘉（左）。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 新任海基會董事長鄭文燦、新任海基會副董事長兼秘書長羅文嘉 前海基會董事長李大維卸任 。（圖／記者任以芳攝）

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