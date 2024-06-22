鄰居做網拍「借車位放貨」　老公一週沒開車反被嗆！她火了

▲夫妻倆將車位借給鄰居。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「鄰居是可以互相，但不代表就活該要被吃夠夠！」一名網友發文透露，他們鄰居在做網拍，所以過去有講好，老公白天開車上班後，車位要借他們暫停上下貨，不過老公近日回婆家照顧公公，所以車子都沒有開走，豈料鄰居竟開嗆，「車都沒在開，你老公是死了嗎？」讓她很傻眼。

這名網友在「匿名公社」上，以「給方便被當應該」為標題發文，提到他們隔壁鄰居在做網拍，「剛搬來時，她們有拜託白天老公開車去上班後，車位可以借她們暫停上下貨嗎？保證會在我老公下班前清空」，而夫妻倆也答應了。

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不過近日因公公身體不好，所以老公就搭高鐵回婆家照顧，車子也停了一個星期沒動，豈料鄰居竟跑來問原PO「車子怎麼都沒在開？害她因為沒地方放貨物只能堆車道，結果被管委拍照罰款！」鄰居接著更開嗆，「車都沒在開，你老公是死了嗎？」

雖然鄰居後來發現自己說錯話，有馬上道歉，但原PO實在無法接受，「鄰居是可以互相，但不代表就活該要被吃夠夠！」

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「給人方便變成隨便」、「習慣成自然」、「這年頭不要對人太好心，別人不會覺得感謝，而是你應該的」、「就是沒下次了，讓對方自己去想辦法」、「人類的得寸進尺很不可取」、「從此之後就算空位也免借了」、「還變應該的咧」、「這種不懂感恩的人實在太過分了」。也有網友表示，「一開始就不該出借」。