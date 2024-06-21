後悔結婚了！他喊「除了性需求沒好處」　網卻不挺：挑錯人的問題

▲原PO後悔結婚。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「放屁！根本是深淵的開始。」一名男網友大吐苦水，他過去以為只要結婚，老婆就能夠顧家，怎料婚後除了花錢還是花錢，甚至還要替對方還債，「我覺得結婚除了性需求以外，剩下的根本沒好處」。貼文曝光後，引發討論。

男網友在臉書社團「匿名公社」上發文拋問，「到底結婚有什麼好處？除了花錢還是花錢」，別人都說，娶老婆能夠顧家、把錢存起來，但事實根本不是如此，「根本是深淵的開始」。他也心想，要是當初他沒結婚，還可以一個人賺、一個人花，把多餘的錢給爸媽。

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原PO透露，他一直到婚後，才知道老婆有卡債，「這就算了，我就幫她還了卡債，想說辛苦幾年後就會好過一點」，豈料老婆後來做微商，一下說有活動，一下說要衝會員，最終又欠了一屁股債。

原PO更無奈表示，老婆起初並沒有告訴他欠債的事，一直到後來才跟他講，讓他很後悔步入婚姻，「我覺得結婚除了性需求以外，剩下的根本沒好處。結婚只是讓我一直負債、負債再負債」。

貼文曝光後，底下網友則紛紛回應，「你應該問的是你自己決定和這個人交往有什麼好處吧，結婚也要看你挑跟誰結婚，很多人都挑得到獨立有錢的另一半」、「問題出在你的眼光，你挑的、你選的」、「是挑錯人的問題吧」、「對象你自己選的」、「這跟『結婚』的本質無關，而是你看人的眼力差」。