同事在國外待過！酸其他人是「老闆的狗」　1句話掛嘴邊讓他超火大

▲公司有2個同事在國外待過。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「大家都是上班領薪水，沒有誰比較厲害！」一名網友發文表示，他們公司有兩個在國外待過的同事，然而對方卻總愛說「美國可以，台灣為什麼不行」，甚至還酸台灣人是社畜，讓他傻眼。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，他真的很討厭別人把「XX國可以，台灣為什麼不行」掛嘴邊、滿口社畜又自以為高人一等的人。他們公司有兩個同事在國外待過，就常說「美國可以，台灣為什麼不行」。

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不只如此，原PO透露，他們公司規定吃飯、出廠區要填假卡，但這兩個同事老是不填，「晚回來交接也是一副他們沒幹嘛的樣子，對等交接吃飯的人毫無悔意。」更讓他傻眼的是，這兩個同事「還會酸我們聽話的是老闆的狗，台灣人到處都是社畜」。

對此，原PO也不禁直呼，大家都是上班領薪水，沒有誰比較厲害，「平常兩個人看到老闆馬屁拍得可響了，誰比你們還像狗啊？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那為何在台灣工作不在美國工作」、「全世界的公司制度都要跟那家美國公司一起走嗎」、「在國外混不下去的，只能爬回來耀武揚威」。也有網友直言，「這是兩個爛咖的個案吧，我們在美國也要遵守公司規定好嗎？只要是不聽話的馬上就會被HR約談」。