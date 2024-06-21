新家裝潢好！大姑卻狂嫌「哪有人這樣的」　她傻眼：為何有這種人

▲新家裝潢好以後，大姑卻嫌東嫌西。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「不懂，為什麼就是有這種人？」一名女網友發文表示，他們新家裝潢完畢後，婆婆和大姑就來看看，怎料大姑卻嫌東嫌西，一下說大門只有一片要改，一下說衛浴設備在房間很不方便，後來還說購買掃地機器人是浪費錢，讓她聽不下去。貼文曝光後，大票網友也直搖頭。

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文直呼，「不懂，為什麼就是有這種人？不管什麼都要酸言酸語，不管什麼都要硬掰出缺點。」他們新家裝修完畢後，婆婆和大姑就來看看，怎料大姑才剛進門，就說大門為何只有一片？一般都是設計兩片，一個往外開、一個往內開，「建商連這個都要偷」，還要原PO找人改。

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接著大姑又質疑，為何大門設計在房子中間，而不是從陽台進入？這樣鞋子該如何放置？由於原PO家有兩套衛浴，其中一套在房間，所以大姑也說，這樣要使用還得進房間，造成不便，「哪有人這樣的？」

大姑也對原PO家中的廚具、沙發、電視等感到不滿意，嫌電視過大、時鐘沒有數字，「你們到底會不會買家具呀？亂七八糟。」過程中，婆婆倒是沒說什麼，只是看著掃地機器人，而大姑則說，購買掃地機器人根本浪費錢，讓原PO實在聽不下去。

貼文一出，大票網友也看傻眼，「這個我會直接叫她離開，就是當著婆婆的面讓她難看，我就看婆婆是要護著她還是一起離開」、「提出問題的人，請提錢來說」、「回她說～是你家還是我家？要換東西你出錢，但還是要經過我同意」、「大姑沒幫忙出錢就閉嘴，很困難嗎？婆婆羨慕有掃地機器人好方便」、「大姑真的是一張嘴很會，新家干她屁事」。