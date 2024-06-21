老師點名1職業「薪水都很低」　他聽傻：要教孩子看不起爸媽嗎

▲老師說，做工的人薪水低。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「這樣講話不太對吧？是要教孩子看不起爸媽嗎？」一名網友發文透露，女兒日前回到家後告訴他，老師說「身邊的人如果都是做工的，以後你也不會有什麼好工作！」而這席話也讓他聽傻眼，他薪水也沒比這個安親班老師低吧？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，女兒日前回家就告訴他，「老師說身邊的人如果都是做工的，以後你也不會有什麼好工作」，且老師還說做工的人薪水都很低。聽到女兒的轉述後，就讓他滿頭問號。

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原PO坦言，他能理解老師可能是想鼓勵國小的孩子努力念書，但是這樣的說法並不恰當，「是要教孩子看不起爸媽嗎？」。他更直言，這位老師已經是個「當阿嬤」的老老師了，「講話藝術還學不會嗎？」

女兒也哽咽的告訴原PO，老師雖不是針對她說這些話，而是對全班的學生說，但是，班上的同學都知道她家裡的人是做工的。原PO最後也不禁直呼，「對，我家就是做工的，但是薪水應該不會比你這個安親班老師低吧？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這老師也太差勁，什麼爛觀念，行行出狀元，我會向老師糾正此言語」、「其實就是行行出狀元」、「傻傻的，願意做的師傅薪水很高的，更何況現在年輕人不願做，更搶手」、「職業不分貴賤，他是沒做過工才說薪水低吧」、「現在做工的，薪水可不低」、「只要說我爸是水電工，沒有人相信我家很窮」。

本站曾報導《被說「做工沒前途」 水泥師傅拚30年！靠1招翻轉人生：苦撐過來了》，水泥師傅鄭志鴻（阿鴻）過去接受採訪時曾透露，這個行業多以日薪計，以台北來說，泥作師傅一天可以賺3000元至3500元，一個月平均20天，也就是6至7萬元左右。

本站也曾報導《工地扛磚遭酸「小孩很可憐」！嫩媽正面回擊 曝做工祕辛：很喜歡》，在工地打拚的女網友林雅涵先前直言，這份工作雖常遭受他人歧視眼光，但建築業的範疇其實很廣、很辛苦，如果沒有這些工人，就不會有漂亮的房子和店面，「那些看不起土水、覺得髒的，或覺得做土水的都很可憐的，沒有他們（工人），你們現在也沒地方住。」她也強調，任何職業都有辛苦之處，「所以不要去批評任何一個職業，都要給予尊重」。