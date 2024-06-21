　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老師對國小生說「做工的薪水很低」　他聽傻：教孩子看不起爸媽嗎

▲▼工人,勞工,工地,工安,工地勞工安全,營建工程。（圖／ETtoday資料照）

▲老師說，做工的人薪水低。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「這樣講話不太對吧？是要教孩子看不起爸媽嗎？」一名網友發文透露，女兒日前回到家後告訴他，老師說「身邊的人如果都是做工的，以後你也不會有什麼好工作！」而這席話也讓他聽傻眼，他薪水也沒比這個安親班老師低吧？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，女兒日前回家就告訴他，「老師說身邊的人如果都是做工的，以後你也不會有什麼好工作」，且老師還說做工的人薪水都很低。聽到女兒的轉述後，就讓他滿頭問號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，他能理解老師可能是想鼓勵國小的孩子努力念書，但是這樣的說法並不恰當，「是要教孩子看不起爸媽嗎？」。他更直言，這位老師已經是個「當阿嬤」的老老師了，「講話藝術還學不會嗎？」

女兒也哽咽的告訴原PO，老師雖不是針對她說這些話，而是對全班的學生說，但是，班上的同學都知道她家裡的人是做工的。原PO最後也不禁直呼，「對，我家就是做工的，但是薪水應該不會比你這個安親班老師低吧？」

▲▼工人,勞工,工地,工安,工地勞工安全,營建工程。（圖／記者季相儒攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這老師也太差勁，什麼爛觀念，行行出狀元，我會向老師糾正此言語」、「其實就是行行出狀元」、「傻傻的，願意做的師傅薪水很高的，更何況現在年輕人不願做，更搶手」、「職業不分貴賤，他是沒做過工才說薪水低吧」、「現在做工的，薪水可不低」、「只要說我爸是水電工，沒有人相信我家很窮」。

本站曾報導《被說「做工沒前途」　水泥師傅拚30年！靠1招翻轉人生：苦撐過來了》，水泥師傅鄭志鴻（阿鴻）過去接受採訪時曾透露，這個行業多以日薪計，以台北來說，泥作師傅一天可以賺3000元至3500元，一個月平均20天，也就是6至7萬元左右。

本站也曾報導《工地扛磚遭酸「小孩很可憐」！嫩媽正面回擊　曝做工祕辛：很喜歡》，在工地打拚的女網友林雅涵先前直言，這份工作雖常遭受他人歧視眼光，但建築業的範疇其實很廣、很辛苦，如果沒有這些工人，就不會有漂亮的房子和店面，「那些看不起土水、覺得髒的，或覺得做土水的都很可憐的，沒有他們（工人），你們現在也沒地方住。」她也強調，任何職業都有辛苦之處，「所以不要去批評任何一個職業，都要給予尊重」。

ET快訊
快訊／去年12月才開幕　基隆塔「男墜落死亡」
老師點名1職業「薪水很低」　他怒：教孩子看不起爸媽嗎
吃西瓜「1舉動」很危險！　譚敦慈示警：有人染菌死亡
快訊／今最後上車日！暴逾10萬張大量　居ETF之冠
日女星台南泡溫泉「3阿伯緊盯」　變臉翻白眼：色老頭滾開
颱風季要來了！　專家揭時間點
離譜大迴轉2圈！撞翻4機車　驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婆婆大方又照顧人「卻有1缺點」　一票氣搖頭：明顯不尊重你

青鳥爆內鬨！志工「奔波磨破腳」卻挨罵：最大傷害來自隊友

單程機票1299元起！台灣虎航冬季班表祭早鳥優惠　6／25起開搶

中原推「學習預警」取代二一退學　14%學生期中列入輔導

年輕人不講話「媽媽面試狂答」　主管1原因秒錄取！全場看傻

老師點名1職業「薪水都很低」　他聽傻：要教孩子看不起爸媽嗎

颱風季要來了！專家揭有利生成環境時間點　「7／26後明顯出現」

午後轟雷雨　下周熱帶擾動發展！專家：不排除形成輕颱

今夏至「太陽直射北回歸線」　鄭明典示警：紫外線易達危險級

「脫臼坐博愛座」婦不信亂噴！　毒物專家：難道要我表演手掉下來

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

唐治平衝電視台下跪！被逼認屍怒：不是我媽

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

千葉火鍋400坪店面燒成廢墟　空拍慘照曝！損失粗估數千萬

郭智輝宣布每個月公告用電數據　「讓大家了解真的沒缺電」

中捷受傷高中生曝不逃跑原因　首露面！感謝英勇「許瑞哥哥」

婆婆大方又照顧人「卻有1缺點」　一票氣搖頭：明顯不尊重你

青鳥爆內鬨！志工「奔波磨破腳」卻挨罵：最大傷害來自隊友

單程機票1299元起！台灣虎航冬季班表祭早鳥優惠　6／25起開搶

中原推「學習預警」取代二一退學　14%學生期中列入輔導

年輕人不講話「媽媽面試狂答」　主管1原因秒錄取！全場看傻

老師點名1職業「薪水都很低」　他聽傻：要教孩子看不起爸媽嗎

颱風季要來了！專家揭有利生成環境時間點　「7／26後明顯出現」

午後轟雷雨　下周熱帶擾動發展！專家：不排除形成輕颱

今夏至「太陽直射北回歸線」　鄭明典示警：紫外線易達危險級

「脫臼坐博愛座」婦不信亂噴！　毒物專家：難道要我表演手掉下來

桂林象鼻山「鼻子」差點被洪水淹沒！　景區：從沒這麼嚴重過

婆婆大方又照顧人「卻有1缺點」　一票氣搖頭：明顯不尊重你

快訊／去年12月才開幕…基隆塔「1男墜落」！送醫宣告不治

青鳥爆內鬨！志工「奔波磨破腳」卻挨罵：最大傷害來自隊友

蕭淑慎嫩尪爆「騙情詐財」！妙齡女怒告：送項鍊鮮花變空手套白狼

直擊／避免「陳昭姿事件」重演　國會改革覆議案藍綠白都亮票

美國客機「起飛爆出噪音」載124乘客急折返　引擎零件脫落

想見「女神」一面他秒付7800元保證金　警一查是男的

manner店員妹大暴走！一步上前「潑女客人咖啡粉」吼叫：妳投訴呀

單程機票1299元起！台灣虎航冬季班表祭早鳥優惠　6／25起開搶

7隻哈士奇擠爆門口迎接媽　海嘯式淹沒！她差點被脫褲

生活熱門新聞

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

藥局保險套常滯銷　一堆放到過期

台中女狂吃2萬元霸王餐！眾人揭她無敵原因

「寶寶脆折症全突變」名醫說別生　她懷24周猶豫中

「脫臼坐博愛座」婦不信亂噴！　毒物專家：難道要手掉下來

查面試心得閃屎缺　過來人：別不信邪

國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！全場炸鍋

即／12縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

LINE「海量未讀訊息」　他爽按1功能GG了

颱風季要來了！專家揭有利生成環境時間點　「7/26後明顯出現」

「夏至」到5生肖好運來臨

10縣市高溫警示！高溫上看36度

10縣市熱爆！週末飆破36℃　午後雷雨炸北台

更多熱門

相關新聞

說好能去畢旅卻反悔！爸見繳費單喊沒錢

說好能去畢旅卻反悔！爸見繳費單喊沒錢

「我知道賺錢不容易，但這樣說好了又反悔是怎樣？」近日有網友發文表示，先前學校詢問學生參與畢旅的意願時，爸媽本同意讓他去，但幾個月後要繳費，爸爸卻嫌貴，並要他別去了，讓他傻眼。貼文曝光後，引發討論。

才買新房！準岳父再要求「禮車選賓士」

才買新房！準岳父再要求「禮車選賓士」

新婚後見婆婆「煮1鍋布」她嚇搬走　大票噁爆

新婚後見婆婆「煮1鍋布」她嚇搬走　大票噁爆

壞壞1次5000元！她盡量服務「3分鐘就結束」

壞壞1次5000元！她盡量服務「3分鐘就結束」

台南市勞工局職場ㄟ大小事講座王美霞分享

台南市勞工局職場ㄟ大小事講座王美霞分享

關鍵字：

安親班老師做工匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

20多歲女「底下快爛掉」臭暈同事！　1洗衣習慣醫搖頭

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

情侶撞球館活春宮！　友人竟近距離教學

快訊／中共36戰機、7共艦「四面夾台」　今再射火箭飛越我ADIZ

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

唐治平摸狗突問「要不要死」　便當店員工驚嚇

北韓3男3女高中生租澡堂開「雜交性愛趴」！

藥局保險套常滯銷　一堆放到過期

9歲「重機神童」首參加國際賽！過彎摔車慘死

重機女「強風掀裙」秀臀部刺青　註明2字傻眼

即／騎士停路邊無辜被撞死　無良轎車竟肇逃

更多

最夯影音

更多

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面