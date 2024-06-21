台東衛生局攜手高雄海洋扶輪社　爭取新生兒後送及外接治療設備

▲台東縣衛生局撰寫計畫攜手高雄海洋扶輪社透過「全球獎助金Global Grants」，爭取新生兒外接及治療設備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為打造台東育兒友善城市，提升新生兒照護品質，台東縣衛生局撰寫計畫攜手高雄海洋扶輪社透過「全球獎助金Global Grants」，爭取新生兒外接及治療設備，並於21日前來台東縣捐贈，包括新生兒轉送型保溫箱、轉運型呼吸器、生理監視器、心臟超音波經食道探頭等轉送及治療設備，確保新生兒在轉送路程及醫療獲得最佳照護，提升台東縣新生兒存活率，衛生局孫國平局長代表饒縣長感謝扶輪轉動將愛心化做醫療送到台東。

「扶輪有愛 守護台東新生兒關鍵任務-高危險新生兒後送及外接治療相關設備」捐贈儀式，今日上午在台東馬偕紀念醫院一樓恩典廣場舉辦，國際扶輪3510地區賴寶禾總監、施富川執行長、高雄海洋扶輪社曾韻如社長及扶輪社多位重要幹部出席，由台東馬偕紀念醫院王光德院長代表受贈，為提升新生兒醫療照護再添利器。

衛生局長孫國平表示，台東縣每年約有1,400名新生兒誕生，在饒縣長推動鼓勵生育、減輕新生兒家庭經濟負擔的各項政策之下，台東縣自111年起成為全國唯一連續2年出生人口正成長的縣市，但早產兒的出生比率卻高達13.6%，因此，確保新生兒得到良好的照護是台東縣極為重要的課題。

台東馬偕醫院是台東的重度級急救責任醫院，也是高危險妊娠及新生兒照護醫院，近三年，台東馬偕執行了近20件新生兒外接任務，急需增添設備以提升新生兒照護品質，讓每一個小生命都可得到最好的照護，感謝海洋扶輪社的善心，提供該院接送病情嚴重的個案有更完善的設備，讓新生兒團隊幫助個案安全的轉送至台東馬偕接受治療，以獲得更全面的照護。

衛生局並指出，台東縣已實施多項養育方案，如0-3歲幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、生育補助再加碼第一胎40,000元、母嬰八大好禮及婚後孕前健康檢查等多項優生保健補助方案，期望在台東人口「量」增加的同時，也提升醫療品「質」，打造台東育兒友善城市。