家樂福「食安專區」買1送1！飲料、麵條都有　滿額再送購物袋

▲家樂福攜手台灣優良食品發展協會（TQF協會），推出「以消費響應食安活動」優惠，買指定標章商品滿299元，還可免費兌換TQF環保購物袋。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

聯合國將今（6/7）日訂為「世界食安日」，家樂福為響應並呼籲消費者重視食品安全，首度攜手台灣優良食品發展協會（TQF協會），舉辦世界食安日活動，即日起至6/18在賣場設置「TQF驗證食品專區」提供超殺優惠價之外，買指定標章商品滿299元，可免費兌換TQF環保購物袋；還有多項商品「買1送1、第2件省更多」！

家樂福從2018年全面推動ACT FOR FOOD食物轉型計畫，在民以食為天，幾乎生活離不開吃的現代，率先從供應源頭倡導改革，消費不只是對等的價值，更值得反思供應生產源對環境及永續的把關。

▲家樂福於賣場設置「TQF驗證食品專區」，推出相關商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

家樂福聯手「TQF食品驗證標章」，邀顧客以消費行動共同響應，即日起至6月18日舉行「以消費響應食安活動」，在賣場設置「TQF驗證食品專區」推出相關商品優惠。

只要購買DM指定「TQF台灣優良食品驗證標章」商品，單筆滿299元，就贈環保購物袋一個，單筆限1個，全台限量6000個，贈完為止。此外還有多樣商品「買1送1、第2件省更多、家樂福會員紅利點數10倍送」。

▲「TQF驗證食品專區」當中的泰山冰鎮飲品，買2組還送咖波購物袋。（圖／記者林育綾攝）

其中「貓貓蟲咖波」粉絲必收藏，只要購買「泰山冰鎮」品牌的檸檬紅茶／芭樂綠茶／水果茶（535毫升x4），原價每組116元，特價1組84元。現在購買任選2組，就送可愛咖波購物袋，數量有限，送完為止！

TQF協會為確保消費者權益及健全食品產業發展，以全球食品安全倡議(GFSI)的基準要求為標竿，訂定TQF驗證方案，其驗證標準含括GMP、HACCP、FSM及QM。

目前共有111間公司、141間工廠及244個產線通過TQF驗證，包含統一、金車、宏全、黑松、味全、愛之味、台糖、光泉、泰山、味丹等食品大廠。而TQF驗證共有28個驗證類別，4000多項驗證產品，其中以飲料、乳品、麵條、罐頭、醬油等為大宗，在各大量販店、零售店等都能買到有TQF驗證的台灣優良食品。

▲家樂福攜手台灣優良食品發展協會（TQF協會），即日起至6月18日舉行「以消費響應食安活動」推出優惠。（圖／業者提供）

●愛買量販 「豐台灣」農特產優惠

愛買量販即日起至6/18 推出「豐台灣」活動，網羅220款台灣各地農特產、77項團購夯物，並同步推出「APP會員瘋狂回饋3部曲」，包括：

1、即日起至6/10，APP會員憑電子優惠券消費全館商品（菸酒、藥品除外）單筆滿1000元，現折100元。

2、6/18前購買肉品、海鮮、熟食、冰品、碳酸飲料等指定商品，憑電子優惠券最高現折130元。

3、結帳累點刷數位會員條碼，6/11~7/9累積達4次以上，中元檔期再送20元補貼採買金。

▲愛買量販「豐台灣」檔期，推出多款在地農產品、團購夯物優惠。（圖／業者提供）

「豐台灣」網羅台灣在地農產品，像是彰化縣芳苑鄉「御品園放牧蛋」，全場放牧飼養，讓雞隻快樂生長、自然產蛋，具友善雞蛋聯盟認證。屏東枋山出產的「愛文芒果」，果肉特別香甜Q彈，每台斤特價69元。

台灣優質「烏殼綠竹筍」每支特價65元；花蓮赤科山「產銷履歷無硫金針」使用柴火烘乾 、低溫烘烤，每袋特價239元；香甜多汁的「花蓮大西瓜」每顆299元。

團購夯物方面，有堅持眷村無油乾烙做法的高雄張媽媽八寶韭菜盒、人氣炸雞店胖老爹推出美式二節翅、老字號伴手禮唯豐肉鬆培根肉乾系列、花蓮秀林鄉必吃的龍澗冰廠冰棒、關渡生發號綜合鐵蛋分享包、美而美經典蘿蔔糕、深坑郭金山花生糖等，免排隊、免預購，在賣場就可以買回家。