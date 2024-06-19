賣場消暑優惠懶人包！冰品、涼感商品「買1送1」　家電也下殺

▲愛買量販「夏季瘋」檔期，冰品、飲料、夏日防曬用品、涼感商品等，買1送1、最低41折起。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

夏日氣溫持續上升，各大量販超市也紛紛推出消暑商品促銷，愛買量販近來推出「夏季瘋」檔期，冰品、飲料、戲水用品、防曬美白周邊、空調風扇等推出優惠，其中170多款夏季好物「買1送1」；家樂福也有滿冷氣滿5千折5百。全聯則推出第2波新冰，多款獨家冰品優惠。

●愛買「夏季瘋」優惠

愛買量販6月19日到7月2日推出「夏季瘋」檔期，800款夏季清涼商品促銷，包括冰品、飲料、啤酒、戲水玩具、防曬用品、空調、風扇等，最低41折起。

其中冰品+飲料指定商品還加碼優惠，單筆滿199元，現折20元，單筆最高現折100元。多款新冰包含八檜鄰檬檸檬冰沙系列、茶湯會紅豆拿鐵雪糕、哈根達斯全新口味「香草藍莓馬卡龍雪糕」等。

啤酒商品單筆滿249元，現折25元，單筆最高現折125元。韓國上市50天，就售出150萬瓶的「星空清河氣泡清酒」，7月2日前特價159元。日本人氣水果氣泡酒雫果沙瓦系列，特價54元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。



▲戲水用品下殺，還有滿額現折。（圖／業者提供）

戲水用品方面，泳圈、泳帽、泳鏡、海灘球、遊戲池、噴射水搶、沙灘玩具等70款，單筆滿599元，現折50元，單筆最高現折250元。像是新品趣味塗鴉戲水遊戲池、河馬造型遮陽遊戲池，相當亮眼。

輕食食材促銷，特級綠竹筍半台斤特價59元、佳味珍風味沙拉醬「買1送1」。涮嘴下酒菜推薦椒麻翅小腿7支99元，佳佳麻辣牛雜、滷雞胗、涼拌干絲袋裝小菜，每包特價39元，3包特價99元，烤薄鹽鯖魚2片特價109元。

消費者最愛的「買1送1」好物，集結了夏季必備美白面膜、控油洗面乳、涼感衛生棉、飲料、雪糕、輕食拌醬等，共170多款，像是「悅氏御坊烏梅釀」、「維義伴天下醬人油醋汁系列」、「雪芙蘭薏仁淨白透亮面膜」、「蘇菲清新涼感衛生棉」都是買1送1。

●全聯新冰優惠

▲全聯第2波冰品優惠！阿奇儂X蜷尾家聯名冰淇淋買1送1，獨家森永夾心三明治全台限量開賣。（圖／業者提供）

全聯推出第2波新冰促銷，包括比利時品牌「MAGNUM Mini奢華雪糕組」單盒特價279元，2盒499元。日系品牌也有多款亮眼新冰，像是全聯獨家販售「森永夾心三明治香草冰淇淋」、「森永夾心脆巧冰淇淋」，7月11日前每盒特價96元。人氣回歸的「森永彈珠汽水風味冰棒」，清爽口感大人小孩都喜歡，每盒193元。

桶冰控夠不能錯過檔期爆殺價，「阿奇儂」與「蜷尾家」聯名推出水果雪貝系列冰淇淋，雙重莓果雪貝、熱帶水果雪貝2種口味，6月27日前「買1送1」119元，平均每桶只要60元，2種口味一次滿足。

哈根達斯全系列品脫也同步特價，473ml單桶特價299元，2桶548元，平均每桶只要274元，搭配活動機制，買2桶還可再折30元，等於每桶爆殺259元。

第2波新冰在6月27日前也推出滿額回饋，單筆每滿199元，現折15元（可累折）；線上小時達單筆每滿199元，贈150福利點（可累贈）；分批取單筆每滿199元，贈100福利點（可累贈）。

●美廉社啤酒、冰品優惠

▲美廉社即日起至7月9日推出「世界啤酒嘉年華」，慶祝18周年也推出「美廉社18周年紀念罐」。（圖／業者提供）

美廉社即日起至7月9日推出「世界啤酒嘉年華」，集結世界23國、共89款進口啤酒推出優惠！單筆消費滿299元除了送會員點數6000點，相當於可折抵現金20元，還能登錄發票參加抽獎，獎項有：潮虎麻將組、百威啤酒icash、海尼根150週年保冰桶、丹麥斯洛特皮爾森啤酒330ml一箱等。

而美廉社慶祝18周年，特別與「台灣啤酒」推出「美廉社18周年紀念罐」，瓶身打造金色為底，以知名建物、台灣天燈意象圍繞，傳遞美廉社2006年從蘆洲開立創始店，與消費者建立里鄰間的好朋友關係。這次紀念罐組330ml，6罐179元（市價35元/罐）。凡購買台啤ONE啤酒DM商品滿199元，還贈台啤保冷袋1個，數量有限，送完為止。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

除了啤酒，夏日冰咖啡也有優惠，即日起至7月9日，天天大杯經典系列咖啡同品項「買3送3」，平均一杯23到28元，可享有原價45到55元的咖啡。

為支持在地農產，冰品方面有台南玉井農會「芒果冰淇淋」90g，一杯80元、蘇澳農會「冷泉冰棒」花生、芋頭口味，一盒9入299元。

●家樂福冷氣家電優惠

夏日必備省電冷氣！家樂福6月19日到7月2日期間，購買變頻冷氣單筆滿5000元，現折500元；加碼單筆購買變頻分離式冷氣任一台，還能以199元加購山田7吋循環扇YAF-07SD310一台，價值990元。