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邊佑錫驚喜現身家樂福！「大西瓜」變熱門打卡區　粉絲嗨翻踩點

▲▼韓星邊佑錫逛家樂福，跟大西瓜自拍引發轟動，後續家樂福內湖店的大西瓜成為熱門打卡區。（圖左／藝凱娛樂提供，圖右／網友提供）

▲韓星邊佑錫逛家樂福跟大西瓜自拍引發轟動，後續家樂福內湖店的大西瓜成為熱門打卡區。（圖左／藝凱娛樂提供，圖右／網友提供）

記者林育綾／綜合報導

韓星邊佑錫逛家樂福、跟大西瓜自拍引發轟動，吸引粉絲紛紛問「好想知道是哪間家樂福去踩點打卡」、「應徵西瓜從哪邊開始排隊？」今（10）日經證實是家樂福內湖店，而大西瓜也意外成為熱門點，吸引粉絲站在同角度跟西瓜自拍，還有人透露「西瓜變少了，想打卡同款的趕快去！」

▲家樂福小編幽默發文。（圖／翻攝自家樂福Threads）

▲▼家樂福小編幽默發文。（圖／翻攝自家樂福Threads）

▲家樂福小編幽默發文。（圖／翻攝自家樂福Threads）

韓星男神邊佑錫因戲劇《背著善宰跑》爆紅，近日來台舉辦粉絲見面會，沒想到「野生邊佑錫」逛家樂福賣場，還跟大西瓜自拍的照片在網路流傳，讓粉絲直呼「超可愛！竟然跟西瓜自拍」、「以後只賣家樂福的西瓜惹」。

家樂福官方Threads也趁勢發文「今天是幸福的大西瓜」，還分享挑選幸福大西瓜的撇步，幽默表示「四捨五入一下應該每顆西瓜都是被寵幸過的吧」。粉絲看了也紛紛笑說「就等你這一篇！」、「小編有get時事！」、「真的是幸福的大西瓜！」、「羨慕被翻牌的西瓜」、「頭一次萌生想當西瓜的念頭」、「請問是這裡應徵當西瓜嗎」、「大家都夢想當西瓜了」。

▲▼韓星邊佑錫逛家樂福跟大西瓜自拍引發轟動，網友紛紛表示「很羨慕西瓜」。（圖／翻攝自threads）

▲▼韓星邊佑錫逛家樂福跟大西瓜自拍引發轟動，網友紛紛表示「很羨慕西瓜」。（圖／翻攝自threads）

▲▼韓星邊佑錫逛家樂福跟大西瓜自拍引發轟動，網友紛紛表示「很羨慕西瓜」。（圖／翻攝自threads）

官方證實，邊佑錫逛的是內湖家樂福，粉絲也紛紛留言「想去踩點」，更有疑似店員在Threads發文，自己有看到他，覺得很帥、看得出是韓國人，但認不出是誰，還透露，邊佑錫除了大西瓜，還買了一些零食像是義美小泡芙。粉絲看了PO文也紛紛向店員感謝，表示也要跟著朝聖。

▲▼韓星邊佑錫逛家樂福，跟大西瓜自拍引發轟動，後續家樂福內湖店的大西瓜成為熱門打卡區。（圖／網友提供、翻攝自threads）

▲▼邊佑錫跟大西瓜自拍引發轟動，後續家樂福內湖店的大西瓜成為熱門打卡區。（圖／網友提供、翻攝自threads）

▲▼韓星邊佑錫逛家樂福，跟大西瓜自拍引發轟動，後續家樂福內湖店的大西瓜成為熱門打卡區。（圖／網友提供、翻攝自threads）

後續真有不少粉絲前往內湖家樂福，站在跟邊佑錫同角度跟大西瓜自拍，也不少人將西瓜買回家，有網友因為人無法到場，還請人帶著應援物去跟「同款幸福大西瓜」合照，並透露「西瓜變少了，想打卡同款的趕快去！」

▲▼韓星邊佑錫逛家樂福，跟大西瓜自拍引發轟動，後續家樂福內湖店的大西瓜成為熱門打卡區。（圖／網友提供、翻攝自threads）

▲家樂福內湖店的大西瓜成為熱門打卡區。（圖／網友提供）

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