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咖啡「買5送5」再送1串衛生紙！民生品買1送1　賣場連假優惠一次看

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲連假期間賣場優惠，把握繳稅季後省一波，多項民生用品、生鮮、食物下殺，可把握機會囤起來。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接「今年最後連假」端午假期，各大量販超市除了先前祭出一波粽子預購，在連假期間也推出限定優惠，讓消費者把握機會囤一波！像是巷口超市美廉社推出大杯拿鐵買1送1，還有濃萃咖啡系列買5送5，再免費送一串衛生紙。家樂福近來也在賣場設置「台灣優良食品專區」，祭出優惠價、滿額送購物袋外，還有多項商品「買1送1、第2件省更多」。

●美廉社

巷口好鄰居美廉社在6/10前，推出「大杯經典拿鐵買1送1」（原價55元），自備環保杯再省5元。而6/11前購買「大杯濃萃系列咖啡買5送5」，免費送Simple Life衛生紙一串(市價75元/串）。

▲▼美廉社端午連假優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社端午連假優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社端午連假優惠。（圖／業者提供）

連假促銷還有「可口可樂纖維+」600ml，買1送1，每瓶只要34元。想吃冰也別錯過美廉社自有品牌「tgh冰棒」（紅豆牛奶/紅豆粉粿），促銷任2盒99元（市價100元/盒）；若持「全員凍起來 冷凍折扣卡」享任2盒89元。民生必需品「Simple Life三層抽取式衛生紙」120抽6入，促銷2串179元（市價145元/串），可把握機會將民生用品囤一波！

●家樂福

▲▼家樂福公布台灣熱銷泡麵榜單，並推出「麵麵博覽會」優惠。（圖／業者提供）

▲家樂福「麵麵博覽會」泡麵、牛肉麵、拌煮麵推出「買1送1、第二件省更多」。（圖／業者提供）

家樂福近來推出「麵麵博覽會」，集結多款國內外泡麵、常溫麵條、拌煮麵等商品優惠下殺，其中味丹老北京炸醬麵（84克x4）推出售價118元「買1送1」。還有台灣名店聯名牛肉麵新品，像是曾蒙牛、君悅酒店、阿舍、蔣老爹、林東芳、捷康大廚、段純貞、六福皇宮、兩支北方麵食館等，即日起至6月18日「買1送1、第二件省更多」。

▲▼家樂福攜手台灣優良食品發展協會（TQF協會），推出優惠活動外，買指定標章商品滿299元，可免費兌換換TQF環保購物袋。（圖／業者提供）

▲家樂福設置「TQF台灣優良食品」專區推出優惠價。（圖／業者提供）

家樂福也聯手「TQF食品驗證標章」，即日起至6月18日推出「以消費響應食安」活動，在賣場設置「TQF台灣優良食品」專區，推出相關商品優惠。

只要購買專區商品，單筆滿299元，就送環保購物袋一個，單筆限贈1個，全台限量6000個，贈完為止。此外還有多樣商品「買1送1、第2件省更多、家樂福會員紅利點數10倍送」。

目前通過TQF驗證，共有111間公司、141間工廠及244個產線，包含統一、金車、宏全、黑松、味全、愛之味、台糖、光泉、泰山、味丹等食品大廠，產品以飲料、乳品、麵條、罐頭、醬油等為大宗。

●全聯

▲▼全聯3款雞肉明星商品「黃金雞腿排肉切片」、「鮮嫩雞胸」、「鹽麴去骨雞腿排」由超秦獨家供應，首度曝光產線導入高科技AI智慧農業系統。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯明星雞肉商品特惠。（圖／記者林育綾攝）

全聯近來推廣明星雞肉商品，其中銷售冠軍的「黃金雞腿排肉切片」，2023年銷售額超過2億元，年銷量超過316萬盒，在6月13日前推出單盒爆殺價85元，替荷包省一波。同步有「鮮嫩雞胸」單盒特價89元。

而「鹽麴去骨雞腿排」在6月27日前單盒優惠價95元，急凍鮮物在同時間指定精肉品「任2件現折20元」，等於買2盒只要170元，與原價比對後現省68元。另一款明星土雞「文昌雞切塊」飼養在好山好水的阿里山腳下，肉質多汁美味，單盒特價159元。

▲▼全聯公開獨家「博士級生菜」產地，位於桃園大溪的「日光蔬活」深水式水耕蔬菜農場，耗資近1億元打造，將美國「深水式栽培系統」加以改良，讓蔬菜沐浴在舒適陽光下，不使用農藥、具產銷履歷認證，口感鮮嫩「無土味」，是土耕產能的10倍。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯善美的「水耕蔬菜系列」即日起至6月20日除了優惠，還有單筆「任2包現折10元」。（圖／記者林育綾攝）

連假期間想加菜，或是粽子吃膩後想吃生菜沙拉解膩，全聯獨家善美的「水耕蔬菜系列」，即日起至6月20日除了推出優惠價，還有單筆「任2包現折10元」。

●愛買量販

愛買量販即日起至6月18日推出「豐台灣」活動，網羅220款台灣各地農特產、77件人氣團購夯物，並同步推出「APP會員瘋狂回饋3部曲」，包括：

1、即日起至6月10日，APP會員憑電子優惠券消費全館商品（菸酒、藥品除外）單筆滿1000元，現折100元。

2、6月18日前購買肉品、海鮮、熟食、冰品、碳酸飲料等指定商品，憑電子優惠券最高現折130元。

3、結帳累點刷數位會員條碼，6月11日～7月9日累積達4次以上，中元檔期再送20元補貼採買金。

▲▼愛買量販「豐台灣」檔期，推出多款在地農產品、團購夯物優惠。（圖／業者提供）

▲愛買量販即日起至6月18日「豐台灣」檔期，推出多款在地農產品、團購夯物優惠。（圖／業者提供）

在地農產品像是彰化縣芳苑鄉「御品園放牧蛋」，全場放牧飼養，讓雞隻快樂生長、自然產蛋，具友善雞蛋聯盟認證。屏東枋山出產的「愛文芒果」每台斤特價69元。台灣優質「烏殼綠竹筍」每支特價65元；花蓮赤科山「產銷履歷無硫金針」每袋特價239元；香甜多汁的「花蓮大西瓜」每顆299元。

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