交通部道安平台6／24上路　李孟諺：新增175處科技執法

▲交通部提報「道安總動員」報告，說明擺脫「行人地獄」罵名的相關作為。（圖／行政院提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

外媒曾以「行人地獄」形容台灣道路事故的高死亡率，對此，交通部長李孟諺今（21日）表示，政府已經羅列，包括路口改善、法規推動，以及「道安總動員」資訊平台等改善交通安全的政策，並透露，「道安總動員」資訊平台將於6月24日上路，期盼上述的政策措施能夠讓台灣在2030年時，道路事故死亡率降低50％。

李孟諺在行政院記者會中提及，台灣人口僅有日本的5分之1，但因為道路安全而死亡的人數，卻差不多，因此，社會各界對於台灣的道路安全特別地關注，覺得有迫切需要改善的部分。

關於政府對應的政策，李孟諺指出，交通部已經提出多個面向的改善政策。在路口改善政策方面，目前已清點799處易肇事路口、2000處省道路口，以及200校周邊路廓改善，此外，也新增了175處的科技執法；3個月內，已改善400處路口和500處省道路口。

李孟諺舉例說明，未來在路口紅綠燈秒數的設定，行人可以提早先行，車輛部分則晚5至10秒，也會在斑馬線設置庇護島或塗上綠底、人行道外擴，這些舉措將有助於讓車輛在轉彎時，更可以注意到已經在斑馬線上的行人，實證也顯示，確實能夠改善視線死角。

至於，科技執法有何用意？李孟諺說明，很多駕駛可能會因為沒有看到警察，就疏於安全，但透過科技執法可以輔助警力的不足，藉此也能維護行人的交通安全。

▲交通部長李孟諺指出，將有助於改善道安之措施。（圖／行政院提供）

在法規政策方面，李孟諺點出，《行人交通安全設施條例》在今年5月通過，原本預計年底開始實施，現在提早至10月1日實施。另外，交通部也將發布「道路交通標誌標線號誌設置規則及指引」，預計年底完成初稿。

李孟諺接著表示，未來也要定期召開「行人道安記者會」，頻率分別為每週以及每月，在每週的記者會，公布全國及各縣市整體行人24小時死亡人數，而在每月的記者會，則會公布全國及各縣市30日整體行人死亡人數、縣市累積路口工程改善進度、縣市首長主持會報情形。

此外，李孟諺透露，將成立「道安總動員」資訊平台，內容包括公布行人死亡人數的統計、行人死亡最多的縣市等，有助於讓縣市首長進一步了解，自身所執政的縣市和其它縣市的狀況。

最後，李孟諺指出，「道安總動員」資訊平台也會有提供民眾通報可改善路口的機制，平台預計於6月24日上路，並期待上述提及的這些措施，能夠讓台灣在2030年時，整體因道路事故死亡的人數降低50％。

▼交通部設計「道安總動員」資訊平台介面。點圖放大。（圖／行政院提供）