全聯打造「文昌神助宮」！8款限定商品應援考生　還抽傳藝買1送1

▲全聯福利中心在全台門市打造「文昌神助宮」，8款文昌帝君限定版商品應援考生。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

各種升學考試、高考、國考陸續進行，全聯福利中心為了應援考生，在全台門市打造「文昌神助宮」，8款文昌帝君限定版商品，包括雞精、提神飲料、好運點心加文具組等；更與宜蘭傳藝園區推出「考季大作戰」活動，線上求籤抽宜蘭傳藝門票買1送1、OFF COFFEE咖啡滿額兌換券等，幫考生加持好運。

▲全聯門市打造「文昌神助宮」，多達8款商品推出「文昌帝君限定版包裝」。（圖／全聯提供）

為了應援考生，全聯變身加油補給站，即日起至7月11日，加入全聯LINE官方帳號，並成功綁定PX Pay會員，即可進入「考季轉轉樂」抽獎活動，每帳號在活動期間每日可免費參加一次，好禮包括宜蘭傳藝園區門票「買1送1」優惠、OFF COFFEE咖啡滿額兌換券、多項熱門品牌折價券等，獲得優惠券將存於頁面「查看中獎的獎項」專區。

全聯也攜手宜蘭傳藝園區，在全台門市打造「文昌神助宮」，多達8款商品推出「文昌帝君限定版包裝」，像是有拜有保庇的乖乖牛奶糖風味玉米脆條、念書護眼必備的「善存葉黃素液態膠囊」60粒裝、天地合補葉黃素功能飲、桂格5X-人蔘濃縮精華飲、維他露P汽水、啟動考運All PASS-奇動雙口味能量飲文昌帝君版等。

限定商品將創意趣味連結傳統文化元素，造型討喜，送禮拜拜都適合。還有白蘭氏學進雞精，在6月28日到7月11日期間，白蘭氏全系列商品單筆每滿1000元，現折100元，幫考生補充體力恢復元氣。

▲此次也推出好運點心始祖「KitKat吉霸分文昌神佑包」。（圖／全聯提供）

另有好運點心始祖「KitKat吉霸分文昌神佑包」，內含好神擲筊橡皮擦一對、2B鉛筆2隻、KitKat Lotus 1包、KitKat威化巧克力4指包，其中文具組還特地送往傳藝文昌祠過火加持，助考生必勝、考試歐趴，也期盼吸引更多年輕人到文昌祠參拜結緣，考後一起暢遊宜蘭傳藝園區。

▲「KitKat吉霸分文昌神佑包」，其中文具組還特地送往傳藝文昌祠過火加持。（圖／全聯提供）



另外，宜蘭傳藝園區每年考季推出重頭戲「向文昌帝君借筆」，考生可和文昌帝君擲筊求賜文昌筆，祈求考運亨通、金榜題名，得一聖杯者，可自行拿取讀書考試符筆，廟方提供限量1千組加持聖物，借完將提前結束活動，待所求之事結束後，期限內擇日再回來還願，給考生滿滿神助攻。

▲宜蘭傳藝園區每年考季推出重頭戲「向文昌帝君借筆」。（圖／全聯提供）

全聯也分享拜文昌完整流程，考生除了攜帶准考證影本、應試文具，還可準備象徵性供品祭拜，如青蔥與芹菜代表聰明與勤學、菜頭意指好彩頭，而開運美食包子、糕點和粽子，三樣字首合起來為「包高中」吉祥寓意。另外，也可於文昌祠內預約「開智慧．點心燈」，執禮人員將引長明燈火點燃心燈，引導參拜者透過焚香、誦讀疏文、平安袋福氣水過爐等儀式。

▲全聯也分享拜文昌流程、供品建議。（圖／全聯提供）

●美廉社周末咖啡優惠

想要在家K書，美廉社也推出咖啡周末促銷優惠，6月21日到6月23日3天限定「大杯經典美式買1送1」，自備環保杯再省5元。

周末促銷還有「維力一度贊碗麵」任2碗95元（市價每碗53元）、杜老爺冰淇淋甜筒4入（雙倍巧克力/草莓/特級巧克力夾心焦糖/藍莓優格）每盒145元（市價180元/盒），若持冷凍折扣卡，每盒再享9折優惠，只要131元。

▲▼美廉社6月21日到6月23日周末促銷。（圖／業者提供）

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