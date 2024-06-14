夏季衣物清新大作戰！小資家庭愛用「全聯神物」年中慶入手～很划欸

▲夏天走進電梯最擔心身上的異味飄出，讓狹小的空間一秒成為大型社死現場；日本主婦維持衣物持久乾淨好聞的「清新神物」在全聯就能輕鬆買到。（圖／記者周宸亘，下同。）



消費中心／綜合報導

炎熱夏季來臨，走進捷運車廂、辦公室明顯感受到「人味」變得濃郁，令人不禁擔心整天奔波，身上衣物產生異味影響人際關係；生活事業兩頭忙，沒空天天洗衣服的小資家庭，經常囤個幾天一起洗才發現味道已變得令人窒息，洗完還得擔心衣服洗得不夠乾淨，忍不住反覆檢查甚至靠聞味道確認乾淨度…許多人不知道，維持整個人神清氣爽的關鍵在於洗衣步驟徹底洗淨，再搭配「清新神物」就能一整天散發好聞的氣息，時時充滿自信。

▲蘭諾衣物芳香豆，洗衣時順手一撒就加氛。

江湖在走，清新感要有！然而夏天出門在外，光站著不動都會熱，何況通勤路上追公車、YouBike到處奔波肯定大爆汗，這時走進電梯最擔心身上的異味飄出，讓狹小的空間一秒成為大型社死現場；還有夏天放在辦公室防曬防冷氣必備的薄外套、或悄悄吸汗不自覺的布製包包等，重複穿搭使用又沒有天天清潔，很容易成為不明異味來源，想要衣物維持一整個夏天都像剛洗好的乾淨清爽氣味，趕緊跟上日本主婦、質感小資族愛用的「衣物清新神器」－蘭諾衣物芳香豆，洗衣時順手一撒就加氛，而這項能維持衣物持久乾淨好聞的「清新神物」在全聯就能輕鬆買到，今天下班趕緊手刀入手！

▲想要衣物維持一整個夏天都像剛洗好的乾淨清爽氣味，趕緊跟上日本主婦、質感小資族愛用的「衣物清新神器」－蘭諾衣物芳香豆。

蘭諾衣物芳香豆使用方法很簡單，只要在日常洗衣時與洗衣精同時加入，並根據個人氣味喜好調整使用量即可，一步驟就能獲得乾淨清新的衣物！每一粒芳香豆都是天然由來精油鎖香膠囊，洗滌時深入織物纖維鎖住清新氣味，穿著時藉由摩擦緩緩釋放香氣，使衣物每次從衣櫃拿出來，都像剛洗好一樣清爽，持久留香效果連放在辦公室的小毯子也能清新將近整個夏天。

蘭諾衣物芳香豆共有多達5款香氣，由日本匠心調製多層次的香調，滿足一家人喜好，不分男女老少都適合使用的香氣，包含木質調、花果香等，是全家人都會喜歡的清新氣味，即使是換季衣物、棉被都可用，長時間存放也能保持像剛洗好般的清新。

▲蘭諾衣物芳香豆共有多達5款香氣。

近期全聯加入夏季清新大作戰的行列，特別推出「蘭諾衣物芳香豆」限時優惠，只要在全聯購買罐裝任選兩瓶只要498元，今年夏天的氣味管理任務瞬間變得超簡單！把握全聯年中慶滿1000贈800點優惠，下班、週末採買時，記得順手多買幾瓶，趁洗衣時多一步驟加入，輕鬆讓全家人的衣物都能持久散發乾淨清新香氣，讓你更加有自信地拉近社交距離！

▲洗衣時多一步驟加入，輕鬆讓全家人的衣物都能持久散發乾淨清新香氣，讓你更加有自信地拉近社交距離！