全聯第2波冰品優惠！蜷尾家買1送1、獨家森永夾心三明治全台限量

▲全聯第2波冰品優惠！阿奇儂X蜷尾家聯名冰淇淋買1送1，獨家森永夾心三明治全台限量開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯推出第2波新冰！網羅比利時、日本人氣品牌、名店聯名，還有新奇「榴槤冰大福」！像是獨家「森永夾心三明治香草冰淇淋」全台限量開賣；阿奇儂與蜷尾家聯名推出水果雪貝系列冰淇淋「買1送1」，即日起至6月27日多款冰品優惠。

全聯今年4月底推出第1波「新冰報到」網羅30款獨家冰品受到熱烈迴響，截至5月底冰品業績成長近2成。觀察新品銷售前10名，以清爽、低脂、低熱量的透明系水果冰品佔據一半名次，包括國產新冰「Poki x CoCo百吉百香雙響炮冰棒」、「阿奇儂Tri-pops果汁火箭冰」、「桂冠冰菓室百香白葡萄雪酪冰棒」。

而進口冰包括獨家「賓格瑞TAOM Bar桃子/草莓/鳳梨冰棒」、韓國歐膩熱愛的「賓格瑞MELONA哈密瓜/草莓雪糕」都擠進人氣排行。進口桶裝冰人氣王，由容量升級到650ml的「哈根達斯品脫-草莓口味」拿下，顯示濃郁、清爽系各有擁護者。

▲全聯第2波冰品，網羅比利時、日本品牌。（圖／業者提供）

●全聯第2波新冰優惠

第2波新冰在6月27日前也推出滿額回饋，單筆每滿199元，現折15元（可累折）；線上小時達單筆每滿199元，贈150福利點（可累贈）；分批取單筆每滿199元，贈100福利點（可累贈）。

●比利時、日系異國冰

此波新冰包括比利時品牌「MAGNUM Mini奢華雪糕組」，每盒6入，能吃到比利時白巧克力、杏仁堅果脆片、黑巧克雪糕3款經典口味，6月27日前單盒特價279元，2盒499元，全台限量1.5萬盒獨家販售。

日系品牌有多款亮眼新冰，像是全聯獨家販售「森永夾心三明治香草冰淇淋」、「森永夾心脆巧冰淇淋」，7月11日前每盒特價96元。人氣回歸的「森永彈珠汽水風味冰棒」，清爽口感大人小孩都喜歡，7月11日前每盒193元。

同樣是日本進口新品「LOTTE可爾必思冰棒」，酸酸甜甜帶有可爾必思香氣，每盒10支小包裝，適合輕鬆消暑無負擔享受，6月27日前每盒特價139元。

▲榴槤控必嚐。（圖／業者提供）

●榴槤控必嚐新冰

另外「榴槤控」必嚐！全聯獨家枝仔冰城榴槤雪糕，連續3年蟬聯本土銷售前10名，去年一口氣賣破38萬盒，堆疊出10棟101大樓傲人成績，今年全新「枝仔冰城金果榴槤冰大福」7月11日前嚐鮮價每盒45元，限量8萬盒；同場加映「枝仔冰城金果榴槤雪糕」6月27日前單盒特價109元，2盒199元，囤貨趁現在！

●桶冰控必吃聯名款買1送1

桶冰控夠不能錯過檔期爆殺價，「阿奇儂」與「蜷尾家」聯名推出水果雪貝系列冰淇淋，雙重莓果雪貝、熱帶水果雪貝2種口味，6月27日前「買1送1」119元，平均每桶只要60元，2種口味一次滿足。

哈根達斯全系列品脫也同步特價，473ml單桶特價299元，2桶548元，平均每桶只要274元，搭配活動機制，買2桶還可再折30元，等於每桶爆殺259元。

▲全聯第2波冰品，6月27日前優惠。（圖／業者提供）

▼全聯第2波冰品推薦。（資料／業者提供）

●7-11推出泰式新冰、水蜜桃牛奶霜淇淋

7-11自有品牌「星級饗宴」與米其林一星正宗餐廳「頌丹樂」合作，除了帶來一系列開胃泰式料理，還首度跨足冰品類別，首推獨家販售「四季泰好西米雪糕」（售價49元），以西米露為概念開發，基底是椰奶冰淇淋，添加粉紅蒟蒻、芒果顆粒、綠豆蒜等增添口感，且即日起至7月9日還可加入冰品抽抽樂活動，有機會抽中2件0元起。

▲7-11獨家販售「四季泰好西米雪糕」，以西米露為概念。（圖／業者提供）

另外，7-11支持在地水果，今年夏天與桃園市府桃園好農合作推出「水蜜桃牛奶霜淇淋」，加入生長在高海拔、當季新鮮的拉拉山水蜜桃鮮榨果汁，特別香甜多汁，再加上瑞穗鮮奶融合，口感大提升！

▲「水蜜桃牛奶霜淇淋」與桃園市府桃園好農合作，加入當季拉拉山水蜜桃鮮榨果汁。（圖／業者提供）



「水蜜桃牛奶霜淇淋」在7月9日前，每周末五六日，憑icash 2.0或icash PAY支付，就享「第2支半價」。6月21日至23日還有夏至活動優惠，不限支付工具，享有全口味同價位「買1送1」。

若使用OPENPOINT APP 行動隨時取購買，8件只要333元，可於霜淇淋販售門市兌換49元霜淇淋，也可於酷聖石複合店兌換 2oz 59元冰淇淋。