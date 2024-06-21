單程機票1299元起！台灣虎航冬季班表祭早鳥優惠　6／24起開搶

▲台灣虎航冬季班表推出早鳥優惠。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航今（21日）宣布冬季班表下周一開賣，並推出首波冬季班表早鳥優惠，單程機票未稅價下殺1299元起，6月24日上午10時開放尊榮虎會員開搶，6月25日上午10時開放全員訂票，可搶訂聖誕假期和明年新年、農曆新年及二二八等假期機票。

台灣虎航冬季班表出爐，下周一開賣，2024冬季班表推出首波早鳥優惠，會員尊榮虎優先搶票日自6月24日上午10時起至6月24日晚間23時59分止；全員促銷期間首日為6月25日上午10時起至25日晚間23時59分止；全員促銷期間次日自6月26日上午10時起至26日晚間23時59分止。

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其中首日促銷航線包括桃園-首爾仁川、桃園-釜山、高雄-金浦單程未稅1299元起；桃園-濟州島單程未稅1499元起；桃園/高雄-峴港單程未稅1599元起；桃園-茨城單程未稅1699元起。

以及桃園-東京羽田、桃園/高雄-東京成田、桃園-小松、桃園/高雄-名古屋單程未稅1799元起；桃園-新潟單程未稅1999元起；桃園-普吉島單程未稅2699元起。

次日促銷航線則包括桃園/高雄-沖繩那霸單程未稅1599元起；桃園-岡山單程未稅1699元起；桃園-大阪關西、桃園/高雄-福岡、桃園-佐賀單程未稅1799元起；桃園-花卷、桃園-仙台單程未稅2099元起；桃園-旭川、桃園-札幌(新千歲)、桃園-函館單程未稅2599元起。

台灣虎航表示，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2024年10月27日至2025年3月29日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八等假期。

另外，亞洲低成本航空AirAsia因應開航「台北-沖繩」和「高雄-東京成田」航班的單程含稅促銷價，分別為2688元起和3888元起，特價期間自即日起至6月23日止，可購買2024年10月26日前出發的機票。