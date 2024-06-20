越南6旬翁「33年沒剪指甲」！洗澡也要靠老婆　自爆：從未洗手

▲老翁自爆，因為害怕指甲斷裂，因此從來沒洗過手。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

越南一名66歲男子長達33年未曾剪過指甲，而他的指甲也因為長期沒有整理而彎曲不已。他直言，由於害怕指甲斷裂，他33年來從未做過家事，全靠妻子照顧，身為畫家的他更是從未洗過手，導致指甲上佈滿了顏料與灰塵。

根據khaosod引述越南當地媒體報導，越南南定省66歲畫家劉公賢（Luu Cong Huyen，音譯）有個驚人的愛好，那就是「留長指甲」，而他也自爆，已長達33年沒有剪過指甲。

33年來因為害怕指甲斷裂，他從未洗過手，而因長時間不洗手，他的指甲上佈滿了顏料和灰塵。由於指甲太長，工作時需要妻子在一旁幫忙調色和準備繪畫工具。儘管如此，他仍能熟練地繪畫，甚至在短短1分鐘內完成作品。

劉公賢直言，自己的成功離不開妻子的支持。妻子除了會跟他一起外出工作，在一旁準備繪畫工具外，回到家後，妻子還必須負責做飯和打掃，而劉公賢則是在一旁休息。為了不碰傷他的指甲，夫妻倆晚上也必須分床睡。

妻子每天還要幫他洗澡和穿衣服，整個過程大約需要10到15分鐘。由於指甲太長，有些衣服的袖口需要特別縫製扣子，才能讓他能輕鬆穿上。如果第二天需要早起工作，劉公賢則會提前在晚上穿好衣服。他還曾經因為穿衣服太麻煩，多次對妻子發火，但這時妻子就會要他直接把指甲剪掉。

劉公賢的妻子說，「因為他是我的丈夫，所以我會繼續積極地幫助他。有人邀我出去旅行，但我去不了，因為我得在家照顧他。我愛他，他勤勞、不喝酒、不抽煙，努力工作，從不抱怨，生活簡樸，一起養育了我們的4個孩子。」

當被問及為什麼如此珍惜指甲時，劉公賢表示，這是他的「熱情」所在。由於留指甲多年，他對指甲有很深的感情，不願剪掉。他回憶起有一次指甲斷裂，讓他感到非常沮喪，甚至因此病倒，好幾天無法工作。

有一次在工作時，劉公賢從6公尺高的地方摔下，而他第一反應竟是舉起雙手保護指甲，那次的摔倒使他肋骨骨折。

劉公賢的孩子們都建議他剪掉指甲，但他還在猶豫，因為已經習慣了長指甲的生活。他表示，如果有人願意出價7千萬越南盾（約新台幣8.8萬元），他會考慮出售這些指甲。

他說，「現在我已經習慣了這些長指甲，要剪掉它們實在太可惜，我付出很多努力才留到這麼長。有時我也會想要剪掉指甲，因為我愛我的妻子。但看到她這麼細心地照顧我，我就打消了這個念頭。」