匆忙離開忘鎖門！男上車突聞惡臭　回頭驚見「座位多2坨屎」

▲馬來西亞一名男子忘了鎖車門，不料上車後竟發現後座多了2坨糞便。（組圖／翻攝自Facebook、VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名男子19日在百貨公司停車場取車時，赫然發現車內竟有2坨糞便，讓男子驚訝之餘，也不禁抱怨「為何選在我的車上大便」，而在網上引發熱議。

據當地媒體報導，這名男網友19日將轎車停在商場的停車場後，就匆忙下車搬東西，不料竟因此忘了鎖車門就離開。然而，令他驚訝的是，當他去取車時，卻意外發現轎車的車輪居然被上了鎖。

男子與商場保安聯繫後，才得知原來保安接獲通報，有一名行為可疑的人士鬼鬼祟祟地上了這輛車，懷疑對方可能想要偷東西甚至是偷車，而保安為了防止車輛被盜，才鎖住車輪。

保安解鎖後，男子才赫然發現車內傳出了一股惡臭。他立刻回頭查看後座，沒想到竟發現車上居然有2坨糞便，讓男子大為震驚。他立即向保安要求查看監視器，勢要揪出肇事者，卻被保安告知需要向警方報案後才能調閱畫面，因此嫌麻煩的男子最終選擇放棄，直接回家。

這起離奇的事件在網上曝光後，瞬間成為網路熱議話題。不少網友紛紛對此表示震驚和同情，還開玩笑地調侃道，「想不到吧，他要的居然不是你的車或財物，而是想拉屎！」