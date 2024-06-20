王定宇與王正坤醫師　探望空官學生徐皓明中風父親贈慰問金

▲王定宇立委與藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師前往澎湖，探望空官學生徐皓明的中風父親，並致贈慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

王定宇立委與藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師前往澎湖，於19日傍晚探望空官學生徐皓明的中風父親，感謝社會各界捐款4000萬元幫助家屬度過難關。

當空軍官校的台籍學生徐皓明的外婆和母親赴美參加畢業典禮時遇到車禍，他們不幸受傷，在美國面臨高額的數千萬元的醫療費用。為了協助他們度過難關，空軍官校已經成立了急難救助專戶，以支持徐皓明的家人在美國的醫療、返國照護和生活所需。

王定宇立委與藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，致贈慰問金協助徐皓明的中風父親，軍方代表協助徐皓明的父親去領取慢性病連續處方藥物。徐皓明留在美國照顧在加護病房的母親與外婆，而留在台灣的父親則由軍方與社會各界協同照顧，展現台灣人滿滿的愛心。

徐皓明的父親掉著眼淚說，在徐皓明2歲的時候，他就中風了，無法照顧家庭。徐皓明很懂事，一路苦讀，進入免費的軍校，減輕家庭負擔，遇到這種事情，他也只能堅強。王定宇立委一直稱讚徐皓明成績優異，不但拿到美國空軍官校公費留學名額，還在畢業前夕代表優秀畢業生到西點軍校交流。

與美國超高額的醫療費用相比，台灣健保真的是以平民的價格守護台灣民眾的健康。王正坤醫師也呼籲大家一起伸出援手，共同幫助這個需要幫助的家庭。