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社會 社會焦點 保障人權

幫女友還債150萬！工程師中風遭分手　他傳訊恐嚇下場慘了

▲▼吵架成為一種職業。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黃男不滿替女友償還150萬債務，對方卻在他中風後提分手，竟傳訊恐嚇女友，遭判賠8萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳佩蓁／新北報導

新北一名黃姓工程師，因不滿替葉姓女友還清150萬債務，之後他因故中風對方卻狠心提分手，黃男憤而傳訊恐嚇葉女，「我會把你對我造成的傷害一樣樣還你」、「很想殺了妳」、「過馬路不小心會出事的」，葉女不堪其擾因而報警提告，並向黃男求償100萬。新北地院審理後，依犯恐嚇危害安全罪，判黃男拘役50日，並應賠償葉女8萬元，可上訴。

葉女主張，黃男因不滿她提分手，多次以LINE傳訊恐嚇她，「我會把你對我造成的傷害一樣樣還你」、「他媽的，如果我不弄你，弄到你瘋掉，我不姓黃，我跟你姓葉」、「他媽的，很想殺了妳耶」、「你覺得第一個有可能會是誰呢、過馬路不小心會出事的」，並以恐嚇脅迫方式，要求她返還100萬元，她因心生畏懼，所以分次轉帳共100萬元，希望從此與黃男分道揚鑣，沒想到對方卻變本加厲，屢次傳訊恐嚇她及家人，她忍無可忍報警提告，向黃男求償100萬元精神慰撫金，並請求黃返還100萬元。

黃男則辯稱，葉女前男友曾向地下錢莊借款150萬元，葉因擔任前男友的連帶保證人，遭地下錢莊追債，2人交往期間，他為愛替女友清償150萬元債務，沒想到2022年他突然中風，葉女卻提出分手，他因而心生怨恨，才傳訊恐嚇女友，但葉女求償金額過高，請求應以5萬元為適。

法官審理後，依恐嚇危害安全罪，處黃男拘役50日，並應賠償葉女8萬元；至於葉女主張遭黃男恐嚇取財100萬元部分，法官勘驗雙方對話紀錄，認定黃男當初幫葉女清償150萬元只是借款，葉女有承諾會還錢，雙方分手後協商葉女應返還100萬元，葉也分16次匯款共100萬元至黃男帳戶，因此判決黃男不須返還100萬元，全案仍可上訴。

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