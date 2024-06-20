吳宗憲稱立法完解釋「反質詢」沒下文　法務部認難理解：不應處罰

▲行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（20日）針對行政院提出的國會改革覆議案，舉行全院委員會會議進行第二天審查，行政院長卓榮泰也至立院備詢。相關修法過程中，「反質詢」定義不明引發爭議，藍委吳宗憲曾表示，立法完成後會給交代、有判例才能說明。綠委王定宇今質詢時詢問「反質詢」定義，法務部長鄭銘謙坦言自己不理解，這不應該處罰。

王定宇質詢時詢問，《立院職權行使法》第25條規定不能反質詢、超出質詢範圍，但這是約束被質詢者，有立委講東講西，包含兩國論等等，請問法務部長是否了解「反質詢」定義？

鄭銘謙坦言，自己不理解「反質詢」真正的定義，這不應該處罰。

王定宇指出，「5個立委認為有問題、院會決議就移送監察院」，這定義不清楚，且被約詢對象不能缺席、不能不回答，拒絕還要按連續罰；刑法修正了，問題是裡面的「公務員」又是指誰？這定義不只包含公務人員，還包含依法從事公共事務者。

鄭銘謙表示，刑法的「公務員」，包含委託行政，像是委託驗車的、里長也是。

王定宇指出，「重要關係事項」、「虛偽陳述」定義不明，立委決定移送還可以罰一年以下有期徒刑，還涉及很多人。有關係之人一般人也會受影響，包含罰款部分。

鄭銘謙也坦言，全部都會受影響。