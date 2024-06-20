葉元之、王定宇爆口角！立院狹路相逢　為「動用警察權」互嗆3分鐘

記者崔至雲／台北報導

5月底國會改革法案三讀時，不少群眾不滿，集結在立法院外抗議，民進黨立委王定宇曾指國民黨立委葉元之，要求韓院長動用警察權，隨後葉元之怒批王定宇公開造謠，根本沒這件事。今（20日）上午葉元之與王定宇在立法院狹路相逢，兩人直接對罵三分多鐘不間斷、互相叫囂，場面十分火爆。

▲葉元之、王定宇爭吵。（圖／記者陳煥丞攝）



葉元之和王定宇今在立法院爆發口角，葉元之在走廊上撞見王定宇，突然抓狂高呼「王定宇造謠，我沒有說動用警察權，我強調的警察權是保護院長」，王定宇聽到後也不甘示弱回批，一個剛當4個月的立委，卻要求立法院動用警察權，葉元之明明講過，卻不敢承認，自己已經請律師提告，「葉元之怕被罷免怕得要死」。

葉元之對王定宇喊，「警察權只能在院內，不是民眾，連警察權都搞不清楚，不要造謠！不要造謠！警察權在院內，只會造謠！只會造謠！只會造謠！我說警察權是保護院長，他卻說我說警察權是驅離民眾，我沒有說！」。

王定宇再喊，「一個不認真的委員賴皮，你會被告！你會被告！你會被告！我已經請律師告你了，你對記者講啊，記者是中天的啦！哎唷，你幹嘛動手啦？動什麼手，葉元之說動用警察權又不敢承認，他說警察權的決定是由立法院長，葉元之敢說不敢當！」。

雙方爭執不下，王定宇最後說「你要表演，這邊有中天電視台啦，慢慢跟他聊」，語畢後離開。葉元之則再嗆，「不要造謠，心腸不要這麼差」。王定宇轉過頭再喊，「敢說不敢當啦！」。王離去後，葉元之向媒體說，「我拿菜刀切西瓜，他說我拿菜刀殺人，這是同一件事嗎？這就是在造謠，只有心術不正的立委才會把這兩件事混為一談，他告我就會被法院認證造謠」。