和葉元之貼臉互罵5分鐘　王定宇還原走廊口水戰：他可能被罷免壓力大

▲葉元之、王定宇爭吵。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

五月國會衝突不斷，藍委葉元之當時接受中天電視台採訪時，曾建議立法院長韓國瑜動用警察權，引起綠委王定宇批評。而是政論節目常客的葉、王兩人今（20日）在立法院走廊相遇，爆發激烈口角，貼臉互罵5分鐘，對此，王定宇事後受訪時表示，蠻莫名其妙，葉元之沒事就在走廊上對他咆哮，是傳染到黃國昌病毒？王也指出，葉元之可能面對罷免壓力很大，但怎麼攻擊都不能改變基本事實，就是葉元之公開建議立法院長使用警察權。

葉元之和王定宇今在立法院爆發口角，葉元之在走廊上撞見王定宇，突然抓狂高呼「王定宇造謠，我沒有說動用警察權，我強調的警察權是保護院長」，王定宇聽到後也不甘示弱回批，一個剛當4個月的立委，卻要求立法院動用警察權，葉元之明明講過，卻不敢承認，自己已經請律師提告，「葉元之怕被罷免怕得要死」。

王定宇表示，這件事情事實很清楚，葉元之敢說不敢承認，他公開建議韓國瑜動用警察權，在國會動用警察權是很嚴肅的事情，從劉松藩、王金平、蘇嘉全、游錫堃期間歷經多少爭議法案，都沒有動用過警察權。

對於兩人口角衝突，王定宇認為，剛上任立委沒多久的葉元之公開建議動用警察權，這是非常重大的事情，可能他面對罷免壓力很大、面對年輕世代的質疑，透過攻擊方式轉移焦點，從一開始否認建議動用警察權，後來發現他是向媒體建議。

王定宇說明，否認無效之後就開始攻擊，想要製造藍綠衝突，這件事並非藍綠衝突，而是一個新科立委建議「動用警察權處理議事」問題，這件事情可以讓社會大眾公評，看這樣的立委適不適格，罷免是人民權利，不建議也不主張，讓人民自己做決定。

王定宇表示，葉元之急切想製造藍綠衝突，他該向板橋的年輕選民好好說明，為何支持這麼多退步法案？警察權行使是很重大的事，東攻擊西攻擊都不能改變基本事實，就是葉元之公開建議立法院長使用警察權。