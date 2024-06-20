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大陸 大陸焦點 特派現場

只差一分鐘！　廣東村民過橋後回頭一看「橋被洪水沖垮」

記者魏有德／綜合報導

廣東梅州多地近幾日遭逢罕見的暴雨洪災，韓江流域甚至出現史上最大洪水，洪峰過境時，水位一度逼近3層樓高，導致多個村鎮對外交通被大水截斷，宛如一座座孤島。梅州平遠縣東石鎮有民眾拍攝紀錄持續性強降雨過程時，意外錄下一村民剛走過橋1分鐘左右，橋樑就被洪水沖垮，驚險過程讓人捏了一把冷汗。

▲女子過橋後一分鐘左右，整座橋就被洪水沖垮。（圖／翻攝微博）

▲女子過橋後一分鐘左右，整座橋就被洪水沖垮。（圖／翻攝微博，下同）

《環球網》報導，截至6月20日11時30分，梅州市接報強降雨相關警情420起。廣東省消防救援總隊出動消防救援人員4248人次、消防車輛584輛次、舟艇332艘次，疏散、營救群眾1869人。

▲女子過橋後一分鐘左右，整座橋就被洪水沖垮。（圖／翻攝微博）

連日暴雨下不停，梅州各處溪水暴漲、水勢驚人。根據民眾拍下的影片顯示，一名女性村民過橋時發現橋面已經開始滲水，察覺有異狀後，村民過橋時還刻意站在離橋不遠處守望，不到一分鐘的時間，湍急的水流便將這座橋樑硬生生地沖垮，讓人看了觸目心驚。

據了解，梅州這次暴雨天氣已經暫時解除，當地民眾也開始清理家園、打掃善後。梅州蕉嶺縣是這次暴雨天氣的「重災區」，洪水退去後，致災的痕跡依然清晰可見，其中，福嶺村地勢較低的地方，樓房牆壁上留有洪水一度上漲至一樓房頂，達三四公尺之高的印記，電線桿東倒西歪、房屋倒塌嚴重，當地民眾只能搶在下一波暴雨天氣來襲前，將家園打掃完成。

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