配件「太豪華」！13萬元電動車4天內遭竊3次　最終還被拆解

▲張先生精心改造的電動車。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東梅州一名張先生近日發現，自己裝完配件價值3萬元（人民幣，下同，約台幣13萬元）的電動車失竊了。經蕉嶺縣警方循線調查，發現張先生的電動車在4天內被偷了3次，最終還遭二次拆解。

據《環球網》報導，6月11日，蕉嶺縣警方在接獲報案後，迅速展開調查，經調閱監視器畫面，成功將涉嫌竊取電動車的李某、王某甲、慕某、王某乙抓獲歸案。

警方表示，李某先前看中了張先生的電動車，曾想出錢購買，但卻被對方拒絕，於是李某才動起了歪心思。

李某3日凌晨帶著友人王某甲、慕某來到張先生的家門口，找到電動車後，向2名友人謊稱，該電動車是自己的但鑰匙丟了，請兩人幫忙開鎖。王某甲、慕某2人合力將電動車「開鎖」成功後， 3人在張先生家門口「瘋狂」駕駛2小時，並將該車藏匿在其他社區內。

▲張先生的電動車最終遭二次拆解。（圖／翻攝自微博）

王某甲、慕某7日得知李某因事外出，趁機將他們認為的「李某電動車」拆解後，將部分零件換到自己的電動車上，並瀟灑離去。

事後，王某乙打聽到王某甲、慕某拆解了一輛「價值不斐」的電動車，於是迅速找到被拆解後的電動車，並進行了二次拆解。

目前，李某、王某甲、慕某、王某乙4人已被警方依法處置，案件正在進一步辦理中。

▲4人遭警方逮捕。（圖／翻攝自微博）