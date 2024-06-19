　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

配件「太豪華」！13萬元電動車4天內遭竊3次　最終還被拆解

▲▼13萬元電動車4天內遭竊3次。（圖／翻攝自微博）

▲張先生精心改造的電動車。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東梅州一名張先生近日發現，自己裝完配件價值3萬元（人民幣，下同，約台幣13萬元）的電動車失竊了。經蕉嶺縣警方循線調查，發現張先生的電動車在4天內被偷了3次，最終還遭二次拆解。

據《環球網》報導，6月11日，蕉嶺縣警方在接獲報案後，迅速展開調查，經調閱監視器畫面，成功將涉嫌竊取電動車的李某、王某甲、慕某、王某乙抓獲歸案。

警方表示，李某先前看中了張先生的電動車，曾想出錢購買，但卻被對方拒絕，於是李某才動起了歪心思。

李某3日凌晨帶著友人王某甲、慕某來到張先生的家門口，找到電動車後，向2名友人謊稱，該電動車是自己的但鑰匙丟了，請兩人幫忙開鎖。王某甲、慕某2人合力將電動車「開鎖」成功後， 3人在張先生家門口「瘋狂」駕駛2小時，並將該車藏匿在其他社區內。

▲張先生的電動車最終遭二次拆解。（圖／翻攝自微博）

▲張先生的電動車最終遭二次拆解。（圖／翻攝自微博）

王某甲、慕某7日得知李某因事外出，趁機將他們認為的「李某電動車」拆解後，將部分零件換到自己的電動車上，並瀟灑離去。

事後，王某乙打聽到王某甲、慕某拆解了一輛「價值不斐」的電動車，於是迅速找到被拆解後的電動車，並進行了二次拆解。

目前，李某、王某甲、慕某、王某乙4人已被警方依法處置，案件正在進一步辦理中。

▲4人遭警方逮捕。（圖／翻攝自微博）

▲4人遭警方逮捕。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
梧桐妹19歲生日穿超辣！　賈靜雯曬嫩照告白
快訊／孫安佐遭移送北檢！孫鵬現身「雙手合十」：配合調查
快訊／孫安佐「移送北檢」畫面曝光！戴墨鏡、鴨舌帽　穿紅褲現身
外資買超台股458億史上第7高！「這檔ETF」買最多
快訊／孫安佐「瓦斯火槍找到了」　檢警扣案送驗中
33歲女摸到「胸部有顆粒」！不到半年8倍大　罹最惡乳癌
快訊／孫安佐被逮「經紀人首發聲」！　20字吐現況
買票不代表就能登機！　空姐曝「犯這9條」秒被趕下機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國電動車業「過度競爭」！　博世中國區總裁：利潤率偏低

配件「太豪華」！13萬元電動車4天內遭竊3次　最終還被拆解

菲控陸海警沒收武器　陸外交部：沒有對菲方的人員直接採取措施

大陸本田「員工排隊等資遣」！　裁員名額搶爆了

陸村民撿回「色彩豔麗」異鳥　竟是野生鳥類尾羽最長的白冠長尾雉

618購物節女裝「退貨率飆至80%」！　陸網拍賣家嘆：虧270萬元

廣東梅州1436棟房屋倒塌！　官方：進入「戰時狀態」救災

陸前光電龍頭連31支跌停退市　實控人捲89億「跑路」

福建上杭山崩一「百年寺廟倒塌」！　村長：一家6口為躲雨被埋

40公斤巨蟒吞小羊　主人一看嚇傻「肚子鼓鼓的」...3人合力搬下山

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

大元「明年才登記」笑：終於講出來！　曝私下和鼓鼓情趣偷噹「他很GY」

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

大元為求感情保鮮找激情　買情趣衣穿給鼓鼓看＞///＜

國道聯結車爆胎連撞2車　小黃慘遭夾擊車變廢鐵

中國電動車業「過度競爭」！　博世中國區總裁：利潤率偏低

配件「太豪華」！13萬元電動車4天內遭竊3次　最終還被拆解

菲控陸海警沒收武器　陸外交部：沒有對菲方的人員直接採取措施

大陸本田「員工排隊等資遣」！　裁員名額搶爆了

陸村民撿回「色彩豔麗」異鳥　竟是野生鳥類尾羽最長的白冠長尾雉

618購物節女裝「退貨率飆至80%」！　陸網拍賣家嘆：虧270萬元

廣東梅州1436棟房屋倒塌！　官方：進入「戰時狀態」救災

陸前光電龍頭連31支跌停退市　實控人捲89億「跑路」

福建上杭山崩一「百年寺廟倒塌」！　村長：一家6口為躲雨被埋

40公斤巨蟒吞小羊　主人一看嚇傻「肚子鼓鼓的」...3人合力搬下山

日男大生打工狂偷水壺「體液加料」！　女同事聞噁味逮人

出示過往用餐照片「整桌88折」　勞瑞斯牛肋排餐廳22周年優惠開跑

面交105萬投資又遭索30萬...女驚覺遭詐報警　國3星巴克逮車手

好熱喔！台灣黑熊泡澡降溫「舒服到融化」　人形坐姿像工讀生

一聞清爽舒心！夏季香氛蠟燭盤點　 檸檬、柑橘香氣超療癒

假的！竟敢用國防部名義行騙　拿假問卷套個資

HOLA公布「居家降溫3關鍵」　善用小物舒適兼省電

「4種人」感冒可快篩！　醫搖頭：抗生素對COVID無效

北韓、俄羅斯簽協議「承諾共同防禦」！　普丁送金正恩豪華轎車

男公園持刀綁架性侵　13歲女學生「在男同學面前」失身！遭逞獸慾

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

白狼批「民進黨心虛」宮廟文化難切斷

小米SU7首批車主決定賣了！ 擁「霞光紫」爆款車：想換空間大的

台灣門號可綁定大陸手機銀行　

對熊貓吐口水慘了！12名奧客終身禁止進入

福建山崩一「寺廟倒塌」…一家6口為躲雨被埋

廣東梅州1436棟房屋倒塌！　官方：進入「戰時狀態」救災

大陸本田「員工排隊等資遣」！　裁員名額搶爆了

福建客家第一宗祠泡在洪水裡 空拍畫面曝：兩側房屋坍塌只剩正堂

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

台灣關帝香緣祖廟來自東山島　

一鍵去衣！24歲男用AI偽造「7000張裸照」販售

40公斤巨蟒吞小羊 主人一看嚇傻「肚子鼓鼓的」...3人合力搬下山

男子上班高峰持刀砍人致3傷 傷者倒臥閘口...上海地鐵緊急關站

陸前光電龍頭連31支跌停退市 實控人捲89億「跑路」

更多熱門

相關新聞

梅州洪水退去…當地居民拍下狼藉現況

梅州洪水退去…當地居民拍下狼藉現況

廣東梅州連日受強對流天氣和持續性降雨影響，局部特大暴雨，造成多地出現洪水災情，目前已知有5人罹難15人失聯。部分地區18日雨勢趨緩，當地居民拍下滿街泥濘與建築物損壞的畫面，眾人拿著工具清理大街。

小米SU7首批車主決定賣了！ 擁「霞光紫」爆款車：想換空間大的

小米SU7首批車主決定賣了！ 擁「霞光紫」爆款車：想換空間大的

納智捷n7預購再開潛在訂單破3千張

納智捷n7預購再開潛在訂單破3千張

福特全新電動大休旅車德國量產

福特全新電動大休旅車德國量產

廣東職校開冷氣要「使用者付費」 每節預付「107元」掃碼就可以吹

廣東職校開冷氣要「使用者付費」 每節預付「107元」掃碼就可以吹

關鍵字：

失竊電動車廣東配件偷竊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市千萬賭場被抄　幕後老闆是「滴妹男友」

蔡阿嘎老婆哭哭！

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔：陳曉一心想離婚

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」

新冠又來！　醫揭「2症狀」快篩約一半確診

陳妍希被離婚！　陳曉斷聯「離家換手機」

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！

即／孫鵬住家遭搜索！　孫安佐遭帶回訊問

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

挖到遺跡停工！台積電回應了

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！

「西門町店員1句話」她秒買2千元洋裝　真相超怒

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎也受罰」！嚴重下場曝光

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰

警方突襲畫面曝！「滴妹男友」出資賭場被抄了

更多

最夯影音

更多

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面