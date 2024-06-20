能高安東軍傳山難！46歲男遭溪水沖走溺斃　同伴救援受困38小時

▲救援隊涉險前往救援受傷受困的李姓山友。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

2名登山客洪姓和李姓男子結伴前往能高安東軍，洪男於橫渡萬大南溪時不慎遭溪水沖走，李男為救援友人也險被溪水沖走，但左腳遭石頭撞擊受傷；南投縣消防局獲報後，同時派遣地面救援隊挺進，並報請空勤總隊空勘找到洪男遺體，於事發後26小時吊掛成功，另救援隊也於今天凌晨近3時成功將李男救下山送醫。

縣府消防局指出，6月19日上午11時55分接獲呂姓男子通報山域事故：其李姓友人與洪姓男子一行於6月18日中午13時許，在萬大南溪第四匯流口渡溪時，46歲洪男遭溪水沖走，李男救援不成、左腳反而受傷，所幸自行脫困上岸，並立即嘗試向呂姓友人求救，但因事發地點沒有手機訊號，竟過了近一天時間才聯絡上他、轉向該局報案。

▲▼李姓山友受困達38小時，終於平安獲救、下山就醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局獲報後，因無法確認遭溪水沖走人員位置，為爭取救援時效，便立即請求空勤總隊執行空勘作業，且同步派遣3名警消整裝徒步趕赴現場，林保署亦派遣巡山員2名一同前往；直升機於空勘作業時發現遭溪水沖走之洪姓山友，並於6月19日下午3時許吊掛成功，但已明顯死亡。

▲登山客洪姓男子於萬大南溪第四匯流口遭溪水沖走，不幸溺斃，大體由空勤直升機吊掛下山。（圖／翻攝「記者爆料網」）

李姓山友則因左腳傷勢於原地待救，且因連日豪雨，山區步道有多處坍方，路面亦非常泥濘濕滑，增加搜救困難度；搜救人員於19日晚間10時25分成功接觸李男，經檢傷後評估，左膝及脛骨處擦挫傷，但尚可緩慢行走下撤，在搜救人員的護送下於今日凌晨2時57分到達奧萬大森林遊樂園區，由仁愛消防分隊救護車後送往台中榮總埔里分院治療。

消防局呼籲，近日南投山區連日豪大雨，登山路線易有路基流失、坍方及溪水暴漲之情況發生，民眾若欲前往山區從事戶外活動，應事先查看氣象預報，並查詢相關路線之道路狀況，遇有天候或路況不佳，建議更改日期再行前往。