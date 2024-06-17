從女友變成老婆「有什麼好處？」　過來人曝經驗！風向一面倒

▲從女友變成老婆，有什麼「福利」？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶穩定交往一段時間後，就會考慮步入婚姻。近日就有網友好奇，從女友變成老婆，會有什麼「福利」？貼文曝光後，吸引不少網友直喊，「沒有任何福利，只會變成台傭」、「傭人、保母的福利」、「沒有福利、只有爛事」。

近日有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」拋出話題，詢問眾人「從女友晉升成為老婆，可以享受什麼福利？」貼文一出，吸引800多人按讚，也累積800多則留言。

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不過留言中，大部分網友都是直喊，「可能就是從公主變免費保母」、「做不完的事、煩不完的腦」、「開始享盡千辛萬苦」、「成為台傭還可能自己貼錢的福利」、「恭喜得終身女僕」、「什麼都沒有，還是做女友比較有福利」、「被人喊來喊去的福利」、「女傭，薪水還要倒貼」、「過來人告訴你～並沒有」。

也有網友開玩笑，「花老公的錢比較理直氣壯一點」、「可以一直變胖」。還有網友認真回應，「要看看男人的肩膀夠不夠硬，能不能撐起一個家，為你遮風擋雨」。

相關話題也在PTT上掀起討論，網友則直呼，「女方也可以不要嫁，講得很慘一樣」、「雙方互相尊重，就會有一段好關係」、「那男友晉升成老公有啥福利」、「換位思考，男生呢」、「也好奇男生晉升老公好處是啥」。