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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

建議北捷車廂全面加裝「讓座鈴」　民眾黨立委：有需求就按

▲▼民眾黨團召開【司法改革2.0第一波法案 完善反貪腐法制】記者會，民眾黨立院黨團幹事長吳春城。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨團幹事長吳春城。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

近期台北捷運頻發生民眾為博愛座起衝突，使博愛座存廢問題再受討論。民眾黨立委吳春城20日呼籲，「壯世代」不要自我歧視、貼自己標籤，博愛座應禮讓給有需要的人，但也提議在車廂內加裝「讓座鈴」，只要有需求就按鈴，提醒大家注意、喚起關愛他人之心。

面對近來發生因博愛座引發的社會事件，也讓博愛座再度成為熱議焦點，吳春城20日表示，博愛座的設計立意良善，但實務上卻不時引發糾紛，甚至變成了年齡之間的仇恨與對立。

吳春城認為，「壯世代」應該是著重在給予，而不是拿取，「壯世代」更不需要給自己貼標籤、甚至自我歧視，所謂的「壯」，指的是一種生命寬度、擁有壯闊經歷以及可以自我實現的人生，這也正是「壯世代」最寶貴的價值。

吳春城進一步指出，許多因博愛座所產生的糾紛，往往是因為外觀看不出需求，例如女性生理期、生病不適，甚至工作太勞累等，進而產生誤解，更有許多身體強健的「壯世代」其實很怕「被讓座」，因此大家應該將問題回歸到原點，就是將博愛座讓給有需要的人。

吳春城也建議，不妨在車箱內全面裝設「讓座鈴」，只要自己有需求或看到他人有需求，就按下「讓座鈴」提醒大家注意及喚起關愛他人之心，相信以台灣人民的品德素養及水準，一定會有人很樂意立即起身讓座，不僅可以擴大「博愛座」的範圍，也有助於提升人與人之間的和諧關係，打造充滿愛心的社會。

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