改選新竹市長？黃國昌：子虛烏有、空穴來風　高虹安市政很努力

▲民眾黨立委黃國昌出席「國家持續虧錢，權貴繼續撈錢：綠營的光電貪腐煉金術」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

面對2026九合一大選，立院民眾黨團總召黃國昌過去頻被點名選新北市長，但近期又傳出恐轉戰新竹；民眾黨主席柯文哲19日聽聞此問題時，笑稱全台有22縣市，是希望黃選哪？而黃國昌20日也說，2026還早，現在就是在國會好好做事，並強調民眾黨籍新竹市長高虹安在市政上很努力。

黃國昌20日上午召開「國家持續虧錢，權貴繼續撈錢：綠營的光電貪腐煉金術」記者會，會後接受媒體訪問。針對外傳2026可能轉戰新竹市長選舉？黃國昌表示，這種子虛烏有、空穴來風且時間還那麼久的事，實在不需要做任何回應。

黃國昌提及，目前高虹安在市政推動上很認真努力，也得到多數新竹市民支持，民眾黨團願意在接下來時間大力協助高虹安及新竹市府團隊，針對新竹市重要建設需要幫忙的地方，一定會保持非常順利、好的溝通管道。

黃國昌強調，至於自己個人的部分，2026選舉真的還早，現在最重要的工作就是在國會好好做事、把事做好，現在真的不太適合講選舉的事情，時間還久，沒有任何事情成熟，也還沒任何事情有決定，所以沒必要花太多時間討論此事。