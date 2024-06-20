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「讓座不一定是好事」　黃揚明自曝尷尬經驗：問題本質是尊重

記者黃翊婷／綜合報導

近期大眾運輸博愛座爭議頻傳，甚至掀起是否要廢除博愛座的討論。媒體人黃揚明認為，這個問題的本質不是要不要博愛座，而是人與人之間的互相尊重，他還分享自己發生過的糗事，上周搭乘捷運時看到一名長裙女子，誤會對方是孕婦，於是立刻起身讓座，結果卻超尷尬，「也不是讓座就一定是好事」。

▲▼ 博愛座（圖／記者劉維榛攝）

▲近期博愛座爭議事件頻傳。（示意圖／記者劉維榛攝，與本文中的事件無關。）

關於是否要廢除博愛座的爭議，衛福部長邱泰源19日表態，不會廢除博愛座，希望有需求的乘客能得到座位，未來可能會朝類似日本優先席的做法，比照各國經驗，讓修法更周全。衛福部社家署署長簡慧娟也提到，目前多數國家的公共運輸大部分仍設有博愛座，目的是希望提醒民眾禮讓有需要者優先使用，無論坐在哪個位子，看到有需要的人還是可以起身讓座。

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媒體人黃揚明日前在臉書發文表示，最近為了博愛座是否讓座而引發衝突的事件頻傳，但他覺得，「問題本質不是要不要博愛座，而是人與人之間的互相尊重。有人認為長輩就是該被禮讓，有人認為任何有需要坐著的人都該被禮讓，也有人認為沒有人可以強迫別人讓座。當兩人價值衝突又碰上了情緒亢奮，輕則口角，重則大打出手。」

黃揚明提到，希望這個社會少一點理所當然的需索，多一點互相理解的體諒，「不過，也不是讓座就一定是好事」，他分享自己上周搭乘捷運時發生的糗事，當時他坐在一般座位上，列車經過某個大站時，有一名身穿長裙的女子上車，他誤會對方是孕婦，立刻站起來讓座，結果被無視，仔細一看才發現，原來對方只是剛好穿了一件比較寬鬆的長裙而已，「好心卻做了壞事。幸好我快到站了，我就到門口等下車了。」

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