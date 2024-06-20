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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾提簽「不破壞議事投票」結論　黃國昌曝柯建銘1保證：希望可相信

▲民眾黨立委黃國昌出席「國家持續虧錢 權貴繼續撈錢：綠營的光電貪腐煉金術」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌出席「國家持續虧錢，權貴繼續撈錢：綠營的光電貪腐煉金術」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院將於21日表決行政院提的國會改革修法覆議案。由於民眾黨團總召黃國昌19日預告，民眾黨8名立委21日都會一致投下反對票，面對21日表決攻防因應方法，黃國昌20日說，黨團協商有提要簽「不佔領主席台」、「不破壞議事投票」，但民進黨團總召柯建銘說，民進黨絕對不會做這種事，希望可以相信對方的保證。

黃國昌20日上午召開「國家持續虧錢，權貴繼續撈錢：綠營的光電貪腐煉金術」記者會，會後接受媒體訪問。針對明將表決覆議案，如何因應投票過程的攻防？黃國昌表示，21日投票就按照議事程序好好投，先前立法院長韓國瑜主持黨團協商，全程都有轉播，自己當時提議要在黨團協商上簽字，內容為不佔領主席台、破壞議事投票過程進行的結論。

黃國昌提及，當時民進黨團總召柯建銘說「這不用簽」、「我們在這針對覆議過程討論怎麼進行，民進黨絕對不會做這樣的事」等，希望可以相信柯建銘在黨團協商現場跟大家的保證，因為協商過程大家都有在看。

黃國昌指出，這次整個覆議案進行程序，包括19、20日全院委員會、21日投票等，這方案是民進黨提出的，而國民黨、民眾黨也表示同意，希望也相信明天整個覆議案投票過程，可以非常順利完成。

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