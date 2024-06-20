　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵票價將調漲　李孟諺曝「3大考量」：找出最佳選擇

▲▼交通部長李孟諺 。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲交通部長李孟諺 。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵票價至今29年未調漲，台鐵公司今年研擬調整方案。交通部長李孟諺今（20日）受訪表示，目前正等台鐵提出方案，送到交通部後，交通部票價審議委員會將從大環境、成本及永續經營等方向去考量，找出最佳化選擇。

李孟諺今上午前往台鐵公司視察行控中心後，接受媒體聯訪，他指出，今年準點率設定目標為97%，行控中心同仁24小時輪班，但設備是在2003年建置，已請台鐵規畫利用新的科技提升行控中心效能，效能減輕人力負擔，讓安全性跟準點率加以提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於票價調整，李孟諺說，台鐵確實是29年沒調整票價，票價明顯偏低，例如台北站到板橋目前單程通勤票價15元，比公車30元或捷運25元都要便宜，但時間比公車、捷運都要快，如果能夠適度反映合理票價跟成本，對台鐵營運包括準點率和服務品質的提升，有很大幫助。

李孟諺表示，目前台鐵票價調漲方案還沒報到交通部，正在研擬相關方案，台鐵會提出各種方案，等送到交通部票價審議委員會審議時，委員會會考量包括大環境、經營成本及台鐵永續經營，找出最佳化選擇。

民眾黨立委黃國昌日前批評台鐵啟動列控4.0計畫，獲6067萬元補助，結果卻無成效，質疑圖利特定廠商，對此李孟諺說，列控4.0是實驗計畫，提升台鐵行車控制的可行性研究，在研究基礎之下進一步提升行車安全準點率的方案，但方案投資也要進一步評估。

ET快訊
「覬覦我老婆的好兄弟」！　殺人前發文曝光
孫安佐經紀人不肯上車！　遭警「壓進車內」狂喊：非法搜索
快訊／唐治平經紀人發3聲明求助！　領唐媽遺體卡關
快訊／孫安佐經紀人二度被「壓進警車」！　移送畫面曝
台灣學生毆打陸教授！　嗆復旦大學是「混蛋大學」
YT驚見「搭訕大奶妹」頻道！偷拍胸部上傳　1堂課收7990

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成大歷史系申請分發掛零　校方示警：人文學科弱化警訊

阿里山林鐵7／6全線通車　7／7起每日4班列車「時刻表出爐」

布拉格機場董事弄丟錢包　航警費心找回獲頒「桃機服務楷模」

在日本被摸！最美里長曝警方「提1問題」籲台日友好：我不會仇視

不是鼎泰豐！外國友人點名「超普1連鎖店」　他傻：旅遊YTR介紹的

日籍旅客帶「生雞蛋」入境挨罰3萬　防檢署：半熟蛋也不行

防桁架入侵中捷憾事重演　交通部擬訂捷運兩側「高空吊掛」規範

申請交通維持也無法阻止中捷意外　運安會提6改善

噁外送員專「搭訕大奶妹」！偷拍胸部上傳YT　開課1堂收7990元　

還有12萬人沒領！去年度文化幣使用倒數11天　清空點數秘招曝光

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

陸網紅到霞海城隍廟求姻緣　拜完收交友邀請：這麼靈？

成大歷史系申請分發掛零　校方示警：人文學科弱化警訊

阿里山林鐵7／6全線通車　7／7起每日4班列車「時刻表出爐」

布拉格機場董事弄丟錢包　航警費心找回獲頒「桃機服務楷模」

在日本被摸！最美里長曝警方「提1問題」籲台日友好：我不會仇視

不是鼎泰豐！外國友人點名「超普1連鎖店」　他傻：旅遊YTR介紹的

日籍旅客帶「生雞蛋」入境挨罰3萬　防檢署：半熟蛋也不行

防桁架入侵中捷憾事重演　交通部擬訂捷運兩側「高空吊掛」規範

申請交通維持也無法阻止中捷意外　運安會提6改善

噁外送員專「搭訕大奶妹」！偷拍胸部上傳YT　開課1堂收7990元　

還有12萬人沒領！去年度文化幣使用倒數11天　清空點數秘招曝光

成大歷史系申請分發掛零　校方示警：人文學科弱化警訊

建議北捷車廂全面加裝「讓座鈴」　民眾黨立委：有需求就按

第一代名模王靜瑩演公主病媽　陳庭妮怒嗆：妳都幾歲了

房東漲租不手軟！　高雄驚見套房月租1年漲4千

阿里山林鐵7／6全線通車　7／7起每日4班列車「時刻表出爐」

藍白批賴清德3大委員會疊床架屋　綠委曝主要功能：盼朝野正面看待

溫泉會館欠稅逾70萬遭法拍　家具設備卻消失！一巧合曝光了

「覬覦我老婆的好兄弟」！嘉義男殺人前留訣別書：聽我最後的悲鳴

「清朝蟲王」SoBaD愛子將出生　鳳梨妹懷孕甘苦「痛到在浴缸睡覺」

布拉格機場董事弄丟錢包　航警費心找回獲頒「桃機服務楷模」

生活熱門新聞

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

孫鵬急聘「王牌律師團」救子　陣容曝光

女客吼「知道我誰嗎」　店員一句話讓她閉嘴

重機載短裙妹「大風颳出丁字褲」後車嗨翻：夭壽喔

「2檔股票」賺300萬！銀行女離職：這裡賺5萬太慢了

未來一個月「超強運四生肖」

妹妹嫌做餐飲狗都不如　寧願躺著賺

友才出來「浴室魚腥味濃爆」　她被臭暈：不敢同房了

蘇花改開放白牌機車通行「今年底前試辦」　設機慢車專用道

西門町「50年排骨飯店」頂讓　老闆太累想退休

郵局員工恐領嘸4.4個月獎金！首次考成拿乙等　中華郵政要申覆

「西門町店員1句話」她秒買2千元洋裝　真相超怒

噁外送員專「搭訕大奶妹」！開課一堂收7990元　

博恩坦言撐不住了　從來沒有這麼難過

更多熱門

相關新聞

「博愛座是很好政策」　交長：尊重修法配合調整

「博愛座是很好政策」　交長：尊重修法配合調整

近期博愛座存廢議題再受關注，衛福部表態將提出《身心障礙者權益保障法》修正草案，使用對象朝「有其他實際需要者」規劃，並將徵詢交通部意見。交通部長李孟諺今（20日）對此表示，尊重修法結果，相關大眾運輸都會配合調整。

仲夏寶島號蒸汽火車席次秒殺　台鐵加碼3趟次明開搶

仲夏寶島號蒸汽火車席次秒殺　台鐵加碼3趟次明開搶

嘉義高架化工程電纜遭竊　台鐵急報警：有人偷剪

嘉義高架化工程電纜遭竊　台鐵急報警：有人偷剪

衛福部擬修法「博愛座讓給有需要者」　交通部：配合

衛福部擬修法「博愛座讓給有需要者」　交通部：配合

台鐵歐系R200新柴電機車今首航　上千人搶目睹風采

台鐵歐系R200新柴電機車今首航　上千人搶目睹風采

關鍵字：

台鐵票價調整交通部準點率服務品質

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗千葉火鍋凌晨火警　中午復燃

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

孫安佐狂登媒體版面又改名了！交保意外曝光「真實姓名」

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

唐治平下跪畫面曝！拒認母屍求工作機會

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

幸福堂老闆違停衝突　推擠兒摔地

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

陳妍希遭爆婚變受折磨！網氣男方不維護

孫鵬急聘「王牌律師團」救子　陣容曝光

女客吼「知道我誰嗎」　店員一句話讓她閉嘴

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面