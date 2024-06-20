台鐵票價將調漲　李孟諺曝「3大考量」：找出最佳選擇

▲交通部長李孟諺 。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵票價至今29年未調漲，台鐵公司今年研擬調整方案。交通部長李孟諺今（20日）受訪表示，目前正等台鐵提出方案，送到交通部後，交通部票價審議委員會將從大環境、成本及永續經營等方向去考量，找出最佳化選擇。

李孟諺今上午前往台鐵公司視察行控中心後，接受媒體聯訪，他指出，今年準點率設定目標為97%，行控中心同仁24小時輪班，但設備是在2003年建置，已請台鐵規畫利用新的科技提升行控中心效能，效能減輕人力負擔，讓安全性跟準點率加以提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於票價調整，李孟諺說，台鐵確實是29年沒調整票價，票價明顯偏低，例如台北站到板橋目前單程通勤票價15元，比公車30元或捷運25元都要便宜，但時間比公車、捷運都要快，如果能夠適度反映合理票價跟成本，對台鐵營運包括準點率和服務品質的提升，有很大幫助。

李孟諺表示，目前台鐵票價調漲方案還沒報到交通部，正在研擬相關方案，台鐵會提出各種方案，等送到交通部票價審議委員會審議時，委員會會考量包括大環境、經營成本及台鐵永續經營，找出最佳化選擇。

民眾黨立委黃國昌日前批評台鐵啟動列控4.0計畫，獲6067萬元補助，結果卻無成效，質疑圖利特定廠商，對此李孟諺說，列控4.0是實驗計畫，提升台鐵行車控制的可行性研究，在研究基礎之下進一步提升行車安全準點率的方案，但方案投資也要進一步評估。