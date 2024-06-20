查德首都「軍火庫深夜爆炸」9死46傷！　居民嚇壞：以為恐攻

▲查德軍火庫爆炸，軍方前往現場處理後續事宜。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

西非國家查德共和國位於首都恩加美納的軍事彈藥庫18日發生火災，引發爆炸，導致9人死亡、超過40人受傷。查德當局19日公布這項消息，同時強調情況已經獲得控制。

根據《美聯社》報導，查德政府發言人阿卜杜拉曼•庫拉馬拉（Abderaman Koulamallah）19日表示，這起軍火庫爆炸意外18日晚間發生在首都恩加美納，事發當時現場傳出劇烈爆炸聲，當地居民在睡夢中被驚醒。

濃煙瞬間籠罩了查德的夜空，火光四起。居民們驚慌失措地逃離家園，消防人員獲報後趕往現場，並奮力撲滅火災。目前共有46人因不同程度的傷勢接受治療。庫拉馬拉則強調，情況已得到控制。

▲現場散落著大量子彈殘骸。（圖／路透）



當局表示，火災原因尚不明確。總統穆罕默德•德比•伊特諾（Mahamat Deby Itno）則已下令展開調查，以釐清起火原因。他同時也在臉書上向對罹難者表達哀悼之意，並向罹難者家屬致上誠摯的慰問，也祝福傷者早日康復。爆炸發生後，總統本人親自前往事故現場及醫院探視傷者。

當地居民奧馬爾•穆罕默德（Oumar Mahamat）表示，爆炸發生時，村民們一度以為是武裝攻擊，所有人瞬間陷入恐慌。