陳昭姿轟綠「不扯中國就無法執政」　要卓榮泰撤回覆議案

▲卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院全院委員會今（20日）邀請行政院長卓榮泰繼續針對國會職權修法覆議案說明。民眾黨立委陳昭姿質詢時呼籲卓榮泰，過去民進黨在野時，動不動就批行政院藐視國會，但現在卻反對，應撤回加劇朝野對立的覆議案，更批評民進黨在議會掛滿「台灣變香港」等布條，發言也扯中國國家主席習近平，但台灣的國會改革與中國有什麼關係？「不扯中國就無法執政了嗎？」。

▲挺扁大將、民眾黨立委陳昭姿要卓榮泰撤回覆議案 。（圖／記者屠惠剛攝）

陳昭姿質詢時問卓榮泰，什麼叫做「藐視國會罪」？卓表示，對國會不尊重、立委質詢未據實回答，不提供真實文件，都可以被認為是藐視國會，但不能有主觀認定。

陳昭姿拿出過往紀錄說，2016年時任立委顧立雄、周春米等人曾指出當時的法務部長羅瑩雪詢答時向立委嗆聲，是藐視國會，應予譴責；2013年立法院司法及法制委員會，民進黨團總召柯建銘等人提案譴責時任檢察總長黃世銘拒絕至委員會備詢，批黃顯然藐視國會。

卓榮泰說，任何藐視人或國會的行為都不應該，但不能用立法院超越司法權、監察權的方式來做，還是要循正常的軌道，若要修法，要考慮到政治生態，也應該要有更好的條文內容，必須審慎因應。

陳昭姿接著說，國會改革案歷經4天從早上到半夜的表決，她看到執政黨的立委們在議場掛滿寫著「台灣香港化、人大化」的布條，發言盡扯習近平，但台灣的國會改革與中國有什麼關係？不扯中國就無法執政了嗎？不抹紅就說不贏對方嗎？

