控國會改革法僅審查1天　吳思瑤：黃國昌當天發言25秒、共106字

▲吳思瑤。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院連兩日針對行政院提出的國會改革覆議案舉行全院委員會會議審查，民進黨立委吳思瑤發言時表示，該法在司法委員會唯一一次逐條審查是在4月15日，國民黨團總召傅崐萁發言60秒，發言字數177字；民眾黨團總召黃國昌更是惜字如金，發言25秒、共106字，「這不是討論，這是過水！」

吳思瑤說，國會擴權審查幾大弊端，首先，法案大小眼，無法併案討論；程序不正義，沒收實質討論；黑箱喬條文，破壞公開透明；議事不中立，違反議事規則；表決不公平，公然違規作票。

吳思瑤表示，傅崐萁、黃國昌一直在帶風向洗白，胡扯法案有充分審查。事實是，司法委員會唯一一次逐條審查是4月15日，傅崐萁只發言60秒，發言字數177字；黃國昌更是惜字如金，發言25秒、共106字。

吳思瑤指出，傅崐萁、黃國昌一搭一唱，傅崐萁發言內容都是「快點處理啦」、「不用理他啦，理他幹什麼」。黃國昌則是稱職的「傅隨組織」，只能連聲附和。

吳思瑤控訴，黨團協商，召委吳宗憲68條條文只討論4條就草草收工，沒收討論。朝野協商輪到立法院長韓國瑜上場，連會都不開，閹割協商直接表決，院會表決前的最終討論，民進黨共登記2844人次發言，都被藍白透過表決「停止討論」，只有73人次能夠論述，等於97.5%發言都被封殺。