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中菲南海再爆衝突　事件背景與各方反應一覽

▲▼ 中菲南海衝突，中國海警持斧頭威脅，持刀刺破菲律賓海軍充氣艇。（圖／翻攝自Armed Forces of the Philippines）

▲中國海警持斧頭威脅，持刀刺破菲律賓海軍充氣艇。（圖／翻攝自Armed Forces of the Philippines）

文／中央社馬尼拉/華盛頓19日綜合外電報導

中國和菲律賓在南海頻頻爆發衝突之際，菲方強調若中方在這片爭議水域的言行不一，就無法取得和平。此外，美國務卿與菲國外長通話時，也重申對菲的承諾堅若磐石。

路透社報導，中國宣稱擁有幾乎所有南海的主權，包括仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）。而馬尼拉當局於1999年刻意將馬德雷山號（BRP Sierra Madre）登陸艦擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守以伸張主權。

最新事件背景
2艘菲國海軍充氣船本月17日前往仁愛暗沙執行例行補給任務時，中國海警汽艇一再衝撞，目的是阻止菲方海軍人員對暗沙上一個領土前哨運送糧食及槍砲等其他補給品，造成1名菲國海軍人員重傷。

中國海警駁斥上述說法，指菲律賓船隻以「不專業方式，故意危險接近中方正常航行船隻」，導致雙方船隻相撞，迫使中方採取管制措施，包括「登臨檢查、強制驅離」等。

英國、加拿大和美國均譴責中方的舉動。

美菲通話重點
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日針對中國在南海的各項「升級」行動，與菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）通話進行討論。

而就在兩人通話前不久，美國國務院指出，中國於「6月17日做出危險且不負責任的行為，阻止菲律賓在南海執行合法海上作業」。

美國國務院聲明表示，布林肯強調，中國的行為「破壞區域和平穩定，並凸顯了美國基於『菲美共同防禦條約』下，對菲堅若磐石的承諾」。

馬尼拉：若要和平 中國需言行一致
另一方面，菲律賓呼籲中國避免在南海採取任何可能危及水手和船隻的行為，並說如果中方在這片爭議水域的言行不一，就無法取得和平。

菲國外交部在聲明中表示，他們「一直努力針對南海問題，與中方重新建立一個對話以及協商的有利環境」。

「但如果中方在這片海域上的言行不一，就無法做到這一點。」

 
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