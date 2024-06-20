覆議理由7點變6點！徐巧芯批欺騙人民　卓榮泰：臉書文代表當時心情

▲國民黨立委徐巧芯質詢行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰20日繼續針對覆議案赴立法院說明並備詢。國民黨立委徐巧芯質詢時指出，行政院6月6日臉書提出的7項覆議理由，送來立法院變成6項；卓榮泰解釋，臉書文代表他當時的心情，給立院的公文書要用法律，給民眾的訴求用白話文的方式，但內容是一樣的。此回應讓徐大為震驚，「代表心情？你們發臉書只代表心情？行政院可以這樣嗎？」

徐巧芯質詢時說，6月6日行政院在臉書上提出行政院的覆議案7大理由圖卡，「為什麼在我們收到你們報告的時候，7項變成6項？可不可以跟我們說明具體原因？為什麼對外在臉書公開給大眾看的是一個版本，給立委的又是另一個版本？」

卓榮泰回說，「謝謝委員的發現 ，但內容都是一樣的」，徐巧芯反問，「內容都一樣？你講話要誠實喔」；面對徐追問是哪一項，卓一度答不出來，最後翻找資料後才說明是「無差別」的那一項。

徐巧芯繼續質疑臉書文何以會跟送到立院的報告不同？卓榮泰說，「臉書的po文，代表我那時候的心情，但以公文書為準」。此回應引來徐大為震驚，「代表心情？你們發臉書只代表心情？行政院可以這樣嗎？」

徐巧芯說，這是對於人民公開的行政院七大覆議理由，應該是要非常審慎的，不是按照院長的心情來處理，接著續問，所以只有改一項？其他是不是都一樣？卓榮泰回說，「文字或許有調整，但都是一樣的」，並強調以公文書為準。

但徐巧芯不滿反問，給民眾看的東西跟給立委的公文書不一樣，請問這公文書有給家家戶戶、所有民眾參考嗎？如果沒有，那幾乎所有民眾只能從臉書看，6月6日至今十幾天的時間，看到院長的心情，然後寫了7大原因，跟立委所收到的公文書不一樣。

接著徐巧芯秀出比對圖表，指行政院對外公開的版本，與送到立法院公文書的版本，共有3項不一樣：拿掉「無差別調查民眾，聽證範圍過廣」，「無限期審查人事同意權，『空轉』政府重要職缺」的「空轉」兩個字也不見，「『懷疑』官員虛偽陳述，即可課以刑責」 的「懷疑」兩個字也拿掉，「難道沒有欺騙民眾的嫌疑？」

對此，卓榮泰說明，公文書的內容文字上要用比較法律上的用詞，內文是表示不希望用主觀的判斷來認定一個刑責或行政處罰；卓也強調，意思是完全相同的。

但徐巧芯反駁，說有沒有「無差別調查民眾」，意思完全不一樣，會不會造成政府空轉也是不一樣的。卓榮泰重申，送到立法院的公文書，依照法律文字來做，跟民眾的訴求，就用法律白話文的方式，只要深入去看，內容都是一樣的。但徐認為，內容沒不一樣，因為行政院寫了「無差別」，所有民眾都以為會被調查，但實際上有相關法律程序和救濟。