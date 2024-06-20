賴清德3委員會挨批「疊床架屋」　總統府：執行面回歸行政團隊

▲張惇涵發文談論新政府滿月議題。（圖／翻攝自張惇涵臉書）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德19日宣布，針對社會3大議題成立委員會，由他擔任召集人，凝聚政府和民間力量，提出強而有力解方。遭外界批評，是「疊床架屋」、總統成為太上皇。對此，總統府副秘書長張惇涵今（20日）說明，三個委員會，執行層面將回歸行政團隊處理，參與部長不會增加任何薪水、遴聘委員都是無給職。總統確實要「架屋」，但「是用協力方式」。賴總統目標清楚，打造更堅固的屋子，需要更多力量，這就是委員會要做的事。

張惇涵於臉書表示，賴清德總統19日宣布在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」，和「健康台灣推動委員會」後，看到有些輿論回饋，透過這個機會，來進一步說明，有三大重點。

第一，張惇涵表示，不分黨派的歷任總統，在總統府成立「任務編制」，其實是所在多有。例如，陳水扁前總統就曾設立「人權諮詢委員會」、「科技諮詢委員會」、「經濟發展諮詢委員會議」等。而馬英九前總統除了延續「人權諮詢委員會」，也在總統府設立了「財經諮詢小組」、「文化創意產業圓桌論壇」、「科技論壇」等。

張惇涵指出，蔡英文前總統任內，則是將「人權諮詢委員會」進一步透過立法程序，轉型設立「監察院國家人權委員會」，另外，也有廣為大家所熟知的「國家年金改革委員會」，「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」等。這些都是展現不同總統，對於執政當前階段，國家發展重點領域的關切及推動。

第二，張惇涵認為，賴總統所宣布的三個委員會，是跟行政院長卓榮泰充分討論過的，兩人都覺得這三項議題，攸關未來台灣的發展，不只牽涉全國，更牽涉到全球合作，有必要拉到總統層級來積極因應。例如，「國家氣候變遷對策委員會」，在美國、日本、韓國，也都是在總統或總理層級處理一樣。而「全社會防衛韌性委員會」則本來就攸關總統的三軍統帥權責。「健康台灣」更是總統在競選時，所提出最重要的政策之一，總統是醫師出身，對醫療健康領域具備專業，由賴清德親自參與再合適不過。

第三，張惇涵說，這三個委員會，都會有相關部會首長參與，有結論或建議，總統也會與院長商議，執行層面回歸行政團隊處理。參與的部長並不會增加任何薪水，而其他未來遴聘的委員都是無給職。當然，強化社會溝通、擴大社會參與、加速政策推動，是這三個委員會的重要目標。

最後，張惇涵總結，有些人評論這是不是「疊床架屋」？他的看法是，總統確實是要「架屋」，但「不是用疊床的方式，而是用協力的方式」。賴總統的目標很清楚，大家要打造一個更好、更堅固的屋子，就需要更多力量支撐，讓這個屋子的基礎更穩固，這就是這三個委員會要做的事。

▼張惇涵發文談論新政府滿月議題。（圖／翻攝自張惇涵臉書）