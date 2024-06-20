7-11限定開賣！8款「三麗鷗畢業花束」來了　每款都戴畢業帽超Q

▲7-11限定門市開賣「三麗鷗畢業花束」，共有8款造型。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

6月鳳凰花開，正是畢業季，就有超商自即日起限定開賣「三麗鷗畢業花束」，共有Hello Kitty、美樂蒂、帕恰狗、大耳狗等共8款造型，每款都戴著畢業帽，可愛程度爆表，且售價只要250元，趕快買來給畢業生們送上祝福。

7-11限定門市自即日起開賣超夢幻「三麗鷗畢業花束」，共有8款造型，分別為Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、帕恰狗、大耳狗、布丁狗、Kiki、Lala，每款都戴著畢業帽超可愛，售價250元，店鋪款式隨機，商品不可挑款，且不像一般鮮花會凋謝，更有紀念價值。

▲Hello Kitty、美樂蒂與酷洛米坐在花束正中間，有夠可愛。



▲布丁狗、大耳狗、帕恰狗也都戴上畢業帽，一起為畢業生送上祝福。

▲Kiki、Lala也變成超夢幻的藍紫色畢業花束。

另外，全家則與三麗鷗合作推出超可愛瓶蓋扣，即日起至7月9日，只要購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可以49元加購「三麗鷗明星瓶蓋扣」1個，共有6款，分別有布丁狗、酷企鵝、美樂蒂、大耳狗、帕恰狗、人魚漢頓，款式隨機出貨，數量有限，換完為止。

▲全家攜手三麗鷗推出「三麗鷗明星瓶蓋扣」，購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可以49元加購，共有6款隨機出貨，限量換完為止。（圖／全家提供）

