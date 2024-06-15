超商獨家「泰式甜品」來了！西米露雪糕2件0元　泰奶生乳捲超香濃

▲7-11自有品牌「星級饗宴」與米其林一星正宗餐廳「頌丹樂」合作帶來正宗開胃泰式料理，商品涵蓋御飯糰、麵食、米食、甜點與冰品。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

泰想吃！就有超商攜手米其林一星正宗餐廳帶來多款正宗泰式料理，主廚監製菜單除了橫跨御飯糰、麵食、米食等鹹食，這次還有超欠吃的全新「西米露雪糕」與「泰奶生乳捲」，雪糕吃得到滿滿配料，還可享2件0元起優惠，生乳捲則是散發濃郁茶香與奶香，現在趕快衝超商嚐鮮了。

7-11自即日起打造「泰開胃料理」全新企劃，自有品牌「星級饗宴」與米其林一星正宗餐廳「頌丹樂」合作帶來正宗開胃泰式料理，鹹食有「泰式打拋豬飯糰」（售價39元）、「泰式烤雞冷麵」（售價89元）、「遇見泰式打拋雞冷麵」（售價99元）、「瑪斯曼牛肉咖哩飯」（售價89元）、「泰式打拋豬肉飯」（售價89元）。

▲「泰式打拋豬飯糰」夏天吃開胃爽口，鹹香微辣超涮嘴。



▲「四季泰好西米雪糕」以西米露為概念，在椰奶冰淇淋中加入粉紅蒟蒻、芒果顆粒、綠豆蒜等配料，口感相當有層次。

這次聯名還首度跨足甜點和冰品類別，冰品首推「四季泰好西米雪糕」（售價49元），7-11獨家販售，以西米露為概念開發，基底是椰奶冰淇淋，添加粉紅蒟蒻、芒果顆粒、綠豆蒜等增添口感，且即日起至7月9日還可加入冰品抽抽樂活動，有機會抽中2件0元起；甜點則有「泰奶生乳捲」（售價69元），選用泰式紅茶製成鬆軟綿柔的戚風蛋糕，鮮奶油也拌入泰式奶茶粉，整體充滿茶香與奶香，送進嘴裡幸福感爆棚，即日起至6月25日還可享第2件省10元優惠。

▲左為「頌丹樂泰奶生乳捲」，泰式紅茶戚風蛋糕包覆著滿滿的泰式奶茶鮮奶油；右為「春上蛋糕杯-手沖泰奶」，用湯匙挖開柔軟的戚風蛋糕，就能嚐到香濃可口的內餡。



另外，春上布丁蛋糕也祭出年度新品，7-11搶先獨家販售「春上蛋糕杯-手沖泰奶」（售價89元），戚風蛋糕濕潤柔軟，內餡使用泰式紅茶搭配鮮奶油製成，每一口都大滿足，且即日起至6月25日也可享第2件省10元優惠。

▲OKmart聯名元老級甜品「鮮芋仙」推出「招牌嫩仙草奶凍」，即日起至6月17日可享嚐鮮價65元。（圖／OKmart提供，下同）



OKmart近日也聯名元老級甜品「鮮芋仙」推出「招牌嫩仙草奶凍」，選用一整顆鮮芋仙祖傳手工製作的嫩仙草凍，超Q彈仙草凍搭配香醇濃厚的牛奶，甘甜滑潤、香醇滑口，是記憶中最經典的復刻回憶風味，原價單杯75元，自即日起至6月17日可享嚐鮮價65元。

▲這杯「招牌嫩仙草奶凍」，使用一整顆鮮芋仙祖傳手工製作的嫩仙草凍，搭配香濃醇厚的牛奶，口感超療癒。

