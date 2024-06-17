現烤出爐超香！超商開賣最新「香蒜鮮奶厚片」　限時85折開吃

▲7-11近80間門市設置「哈燒專櫃」，即日起推出新品「香蒜鮮奶厚片吐司」，現烤出爐香噴噴。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

超商也吃得到現烤的厚片了！超商限定門市即日起開賣超邪惡「香蒜鮮奶厚片吐司」，現烤熱呼呼，香氣超濃郁，大口咬下更幸福，鮮奶厚片吐司口感Q軟，最上層的香蒜抹醬超香濃，超級涮嘴，且現在還可享第2件85折爽吃。

7-11近80間門市設置「哈燒專櫃」，販售炸烤物、烘焙點心共超過10款品項，最快40秒就能品嚐現烤美味。現在7-11哈燒專櫃推出全新「香蒜鮮奶厚片吐司」（售價55元），主打鮮奶厚片的製作過程不添加一滴水，口感Q軟奶香清新，香蒜抹醬則以紐西蘭奶油加入新鮮巴西里混蒜泥調味製成。

▲7-11哈燒專櫃品項即日起至6月25日還可享「任選第2件85折」優惠。



為慶祝新品上市，7-11哈燒專櫃祭出優惠，即日起至6月25日止，哈燒專櫃品項任選第2件85折，趕快把握折扣嚐鮮了。

▲OKmart聯名元老級甜品「鮮芋仙」推出「招牌嫩仙草奶凍」，即日起至6月17日可享嚐鮮價65元。（圖／OKmart提供，下同）

吃厚片配飲料更過癮！OKmart近日聯名元老級甜品「鮮芋仙」推出「招牌嫩仙草奶凍」，選用一整顆鮮芋仙祖傳手工製作的嫩仙草凍，超Q彈仙草凍搭配香醇濃厚的牛奶，甘甜滑潤、香醇滑口，是記憶中最經典的復刻回憶風味，原價單杯75元，今（17）日還有最後一天嚐鮮優惠價65元。

▲這杯「招牌嫩仙草奶凍」，使用一整顆鮮芋仙祖傳手工製作的嫩仙草凍，搭配香濃醇厚的牛奶，口感超療癒。

