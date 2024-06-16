天氣熱必吃！7-11涼麵「50元有找」　全家冷義大利麵新品88折

▲7-11即日起至6月25日推出「涼麵全品項9折」優惠，單件最便宜50元有找。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

炎炎夏日熱到沒胃口，就來點清涼的美食療癒一下！7-11自即日起至6月25日推出「涼麵全品項9折」優惠，單件最便宜50元有找爽吃，而全家則是帶來4款冷義大利麵新品，紅醬、青醬等口味超豐富，還可享88折，趕快把握便宜嚐鮮了。

7-11表示，涼麵銷售隨著氣溫升高持續暢旺，為回饋消費者，即日起至6月25日祭出「涼麵全品項9折」優惠，最低不用50元就能享用冰涼消暑的美味涼麵。

7-11涼麵品項有真飽涼麵-蒜辣麻醬（原價59元)、真飽涼麵-特選麻醬（原價59元）、御選麻醬雞絲涼麵（原價59元）、御選川辣麻醬雞絲涼麵（原價59元）、日式蕎麥風味麵（原價52元）、和風中華冷麵（區域限定，原價89元）、富錦樹-口水雞冷麵（原價89元）、頌丹樂-泰式烤雞冷麵（原價89元）、日式豆皮蕎麥風味冷麵（原價65元）；以日式蕎麥風味麵打9折計算，等於只要47元。

▲全家uno pasta冷義大利麵也有4款新品，全家會員自即日起至6月25日只要使用全盈+PAY支付購買，即可享88折優惠。（圖／全家提供，下同）



全家uno pasta冷義大利麵系列也帶來4款美味！不僅有以紅白青醬為基底的「蕃茄鮪魚」、「明太子鮭魚」、「羅勒海鮮」冷義大利麵，更將在6月19日起開賣「檸檬橄欖油冷義大利麵」，採用義大利天使細麵，淋上檸檬橄欖油醋醬，搭配小黃瓜、甜椒與雞肉絲，清爽又開胃；這4款uno pasta冷義大利麵售價皆為85元，全家會員自即日起至6月25日只要使用全盈+PAY支付購買，立即享88折優惠。

▲全家近日還推出「火烤胸排蔬滿盒」及「姬肯纖女蔬滿盒」，為消費者補充豐富蛋白質及攝取纖食。



另外，全家近日也推出「火烤胸排蔬滿盒」（售價129元），內含馬鈴薯、紅蘿蔔，搭配胸排、豆腐、烤蛋白、毛豆提供蛋白質攝取，蔬菜則以青花菜、豆芽高麗菜增加膳食纖維；6月19日起將再開賣新品「姬肯纖女蔬滿盒」（售價129元），澱粉以地瓜為主，搭配雞胸、雞腿、豆腐，以及青花菜、高麗菜，帶來豐富蛋白質及纖食攝取，且全家會員APP也將在6月19日至6月21日祭出單件99元優惠券，可要把握優惠搶吃。

