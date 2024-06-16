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天氣熱必吃！7-11涼麵「50元有找」　全家冷義大利麵新品88折

▲▼7-11涼麵、全家冷義大利麵＆蔬食新品。（圖／業者提供）

▲7-11即日起至6月25日推出「涼麵全品項9折」優惠，單件最便宜50元有找。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

炎炎夏日熱到沒胃口，就來點清涼的美食療癒一下！7-11自即日起至6月25日推出「涼麵全品項9折」優惠，單件最便宜50元有找爽吃，而全家則是帶來4款冷義大利麵新品，紅醬、青醬等口味超豐富，還可享88折，趕快把握便宜嚐鮮了。

7-11表示，涼麵銷售隨著氣溫升高持續暢旺，為回饋消費者，即日起至6月25日祭出「涼麵全品項9折」優惠，最低不用50元就能享用冰涼消暑的美味涼麵。

7-11涼麵品項有真飽涼麵-蒜辣麻醬（原價59元)、真飽涼麵-特選麻醬（原價59元）、御選麻醬雞絲涼麵（原價59元）、御選川辣麻醬雞絲涼麵（原價59元）、日式蕎麥風味麵（原價52元）、和風中華冷麵（區域限定，原價89元）、富錦樹-口水雞冷麵（原價89元）、頌丹樂-泰式烤雞冷麵（原價89元）、日式豆皮蕎麥風味冷麵（原價65元）；以日式蕎麥風味麵打9折計算，等於只要47元。

▲▼7-11涼麵、全家冷義大利麵＆蔬食新品。（圖／業者提供）

▲全家uno pasta冷義大利麵也有4款新品，全家會員自即日起至6月25日只要使用全盈+PAY支付購買，即可享88折優惠。（圖／全家提供，下同）

全家uno pasta冷義大利麵系列也帶來4款美味！不僅有以紅白青醬為基底的「蕃茄鮪魚」、「明太子鮭魚」、「羅勒海鮮」冷義大利麵，更將在6月19日起開賣「檸檬橄欖油冷義大利麵」，採用義大利天使細麵，淋上檸檬橄欖油醋醬，搭配小黃瓜、甜椒與雞肉絲，清爽又開胃；這4款uno pasta冷義大利麵售價皆為85元，全家會員自即日起至6月25日只要使用全盈+PAY支付購買，立即享88折優惠。 

▲▼7-11涼麵、全家冷義大利麵＆蔬食新品。（圖／業者提供）

▲全家近日還推出「火烤胸排蔬滿盒」及「姬肯纖女蔬滿盒」，為消費者補充豐富蛋白質及攝取纖食。

另外，全家近日也推出「火烤胸排蔬滿盒」（售價129元），內含馬鈴薯、紅蘿蔔，搭配胸排、豆腐、烤蛋白、毛豆提供蛋白質攝取，蔬菜則以青花菜、豆芽高麗菜增加膳食纖維；6月19日起將再開賣新品「姬肯纖女蔬滿盒」（售價129元），澱粉以地瓜為主，搭配雞胸、雞腿、豆腐，以及青花菜、高麗菜，帶來豐富蛋白質及纖食攝取，且全家會員APP也將在6月19日至6月21日祭出單件99元優惠券，可要把握優惠搶吃。

品牌 產品名稱 原價(元) 優惠價(元) 優惠期間
7-11 真飽涼麵-蒜辣麻醬 59 53.1 即日起至6月25日
7-11 真飽涼麵-特選麻醬 59 53.1 即日起至6月25日
7-11 御選麻醬雞絲涼麵 59 53.1 即日起至6月25日
7-11 御選川辣麻醬雞絲涼麵 59 53.1 即日起至6月25日
7-11 日式蕎麥風味麵 52 47 即日起至6月25日
7-11 和風中華冷麵 89 80.1 即日起至6月25日
7-11 富錦樹-口水雞冷麵 89 80.1 即日起至6月25日
7-11 頌丹樂-泰式烤雞冷麵 89 80.1 即日起至6月25日
7-11 日式豆皮蕎麥風味冷麵 65 58.5 即日起至6月25日
全家 uno pasta蕃茄鮪魚冷義大利麵 85 74.8 即日起至6月25日
全家 uno pasta明太子鮭魚冷義大利麵 85 74.8 即日起至6月25日
全家 uno pasta羅勒海鮮冷義大利麵 85 74.8 即日起至6月25日
全家 uno pasta檸檬橄欖油冷義大利麵 85 74.8 6月19日起至6月25日
全家 姬肯纖女蔬滿盒 129 99 6月19日至6月21日

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