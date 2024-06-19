「台南國際芒果節」22 日美味登場　黃偉哲邀民眾大啖芒果賞遊台南

▲市府19日舉行「台南國際芒果節」開幕宣傳記者會，現場展示芒果、芒果入菜的料理、芒果糕點等鮮果、食品，垂涎欲滴，令人食指大動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



以美味、優質享譽國際的台南芒果目前適逢產季，市府規劃從6/22至7/13每周末辦理「台南國際芒果節」，結合台南芒果六大產區及其周邊活動接力登場，6/22日將於大內區走馬瀨農場揭開序幕。

市長黃偉哲表示，台南芒果現在正「得時」，歡迎海內外朋友賞遊台南，品嚐各式繽紛美味的台南芒果，保證好好吃、好好玩，行囊裝滿美好回憶。





市府19日舉行「台南國際芒果節」開幕宣傳記者會，現場展示芒果、芒果入菜的料理、芒果糕點等鮮果、食品，垂涎欲滴，令人食指大動。





黃偉哲表示，台南芒果種類繁多，不僅是愛文、土芒果，今年適逢「台南400」，特別結合各種芒果組合成芒果寶盒，視覺上美不勝收，且外包裝上跟傳統的藍、綠、紅條紋的「笳芷袋」結合而成芒果禮盒，成為加值袋的彩虹包，可讓饕客大快朵頤，如果無法來台南，也可以向農業局或各大農會通路來訂購，飽嚐芒果滋味。另外，針對大家關注食安課題，台南芒果有安心標章及生產履歷，讓消費者吃得安心、買得放心。





農業局長李建裕說明，6/22-6/23首先在「走馬瀨農場」登場的是芒果節主場活動，當天門票優惠只要150元(原價250元)，再送50元芒果冰折價券，此外，民眾穿芒果顏色服裝(紅黃橘綠)或芒果圖樣裝扮，可參加「芒果轉轉樂」抽獎(每日限量100名)，有機會抽中芒果節限定野餐墊。兩天活動精彩豐富，有闖關遊戲、食農DIY，芒果品種及料理展示，還有好逛、好買的芒果市集，3家聯名快閃店- KADOYA喫茶店、栗卡朵洋菓子工坊、無飲等推出芒果節聯名產品，以及音樂表演、特技秀、飆馬秀和泡泡秀等精彩活動，並有毛小孩專屬的【毛寵森友會】闖關遊戲，以及市府提供免費狂犬病疫苗注射等服務。





農業局指出，6/23則由南化區公所率先開跑產地系列活動，在南化天后宮前舉辦「南化芒果歐伊細」芒果節，有美味芒果、表演活動及市集，還有消暑親水氣墊遊戲。6/29-6/30在玉井區青果市場和周邊的夏季「淺山市集」；6/29在走馬瀨農場聯合舉辦「好芒牧草節」和「台南400地景劇場」朱宗慶打擊樂團親子表演；6/30在大內區青果市場；7/6在楠西區芒果農創玫瑰綠柏園；7/7在官田區渡頭芒果市場，以及7/13在左鎮驛站等，精彩活動一棒接一棒。





農業局強調，「台南芒果美味地圖」是芒果節亮點之一，推薦有逾百個據點的台南芒果美味店家，皆使用優質台南芒果製作產品，包含夏季聖品的芒果冰、芒果鮮果、伴手禮、複合式餐廳、烘焙名店、合作快閃店、採果體驗、產區商圈及景點。另外，還攜手9家台南在地星級飯店，推出各式各樣的台南芒果餐點，從烘焙點心、自助餐、中西餐、下午茶到特調飲品。並與「iRent 汽機車共享公司」合作，推出芒果節輕鬆遊台南優惠方案。





查詢「台南芒果美味地圖」、「台南芒果產地直送訂購」、「芒果節聯名星級飯店」及更多活動相關資訊，請至【台南國際芒果節】FB粉絲專頁 ( www.facebook.com/mangotainan/)





今日活動現場，市議員陳怡珍、李啟維、農業部國際司簡任技正袁華興、農業部農糧署南區分署副分署長黃怡仁、中華民國對外貿易發展協會台南辦事處主任周秀芬、台南市各農會、各觀光旅遊及糕餅伴手禮等相關單位代表、台南芒果產地單位、芒果節聯名店家均到場表達支援。