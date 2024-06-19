台南郵局行銷愛文芒果做公益　黃偉哲：最便捷、快速送達消費者手上

▲台南芒果與台南郵局強強聯手協助農民行銷農產，市長黃偉哲感謝中華郵政與市府共同推廣農產，讓台南芒果透過最方便且快速的輸送方式送至消費者手上，確保鮮果品質不受影響。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南芒果與台南郵局強強聯手協助農民行銷農產，自19日起民眾可透過i郵購及各地郵局窗口訂購外銷日本同等級的愛文芒果，安心又便捷，市長黃偉哲19日應邀出席記者會，感謝中華郵政與市府共同推廣農產，讓台南芒果透過最方便且快速的輸送方式送至消費者手上，確保鮮果品質不受影響。





黃偉哲致詞時感謝中華郵政股份有限公司董事長吳宏謀力挺小農。黃偉哲表示，中華郵政提供民眾一處可安心與方便採買的管道，讓台南農民辛苦栽種的芒果，以最有效率的運送方式送達到消費者手上。黃偉哲提及，「芒果今天在樹上，明天就在您的手上」，這都要靠中華郵政幫忙，協助消費者把關品質。





黃偉哲也強調，本次產銷活動也兼做公益，每賣出一箱芒果禮盒，中華郵政就會捐10元給財團法人天主教台南私立德蘭益智中心，不僅協助在地小農，同時也幫助弱勢團體，非常有意義，歡迎全國民眾踴躍訂購。





台南郵局局長李英傑表示，郵局肩負企業社會責任，不僅協助小農於芒果季節期間的收寄，更協助小農將飽滿甜美的芒果行銷到全台灣。郵局今年在玉井、南化、楠西成立收寄中心，以最迅速的快捷郵路遞送，期望用速度守護農產品質，讓農民用心栽種的芒果，新鮮送達消費者手中。





台南郵局表示，即日起至7月底，民眾可在i郵購及各地郵局窗口訂購外銷日本同等級的愛文芒果，每箱約10台斤，價格從850元到1500元，供民眾做送禮自用的選擇。另外配合推廣社會公益，每銷售一箱就捐款10元至財團法人天主教台南私立德蘭益智中心，邀請民眾訂購兼做公益。