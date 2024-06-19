「騎福極西點」9／7共遊台南打卡　騎YouBike抽環法賽車衣

▲ 9月7日「騎福極西點」大型自行車活動，號召車友一起到「國聖港燈塔」打卡。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為推廣自行車觀光旅遊，觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今（19日）公布以「白金騎跡雲嘉南」作為自行車活動品牌，並預告9月7日「騎福極西點」大型自行車活動，號召車友齊聚台南的南鯤鯓代天府，到「國聖港燈塔」打卡，只要騎乘YouBike微笑單車，完成指定合照，有機會抽中環法賽正版車衣。

雲嘉南風管處今日舉行記者會，雲林縣政府文化觀光處副處長蘇建蒼、嘉義縣文化觀光局秘書陳峰武、台南市政府觀光旅遊局專門委員丁玲琍代表出席，還有雲嘉南觀光產業代表皆到場出席，一起宣傳今年自行車相關活動。

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▲「騎福極西點」9月7日登場，觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦記者會預告活動。（圖／觀光署提供）

雲嘉南風管處指出，9月7日「騎福極西點」活動，號召全國車友齊聚台南的南鯤鯓代天府，騎往台灣本島極西點「國聖港燈塔」打卡，再繞經臺灣規模最大的正統鹿耳門聖母廟，結合王爺及媽祖兩大信仰。

「騎福極西點」活動分3條路線，90公里騎福組、50公里騎跡組、30公里親子組，沿途走訪水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田、青鯤鯓扇形鹽田、七股遊客中心、好美船屋、1920美漾森林等雲嘉南知名觀光景點。

▲「騎福極西點」活動分3條路線，走訪水晶教堂、青鯤鯓扇形鹽田等景點。（圖／觀光署提供）

雲嘉南風管處表示，即日起展開自行車騎士的自主認證活動，鼓勵車友們踴躍到訪雲嘉南，9月底之前，只要來到活動指定景點，或到達雲嘉南濱海觀光圈貼有「白金騎跡雲嘉南」的商家，拍下人、單車與景點的合照，張貼在社群上分享雲嘉南之美，就有機會參加每月1次的抽獎。

▲「騎福極西點」活動分3條路線，走訪水晶教堂、青鯤鯓扇形鹽田等景點。（圖／觀光署提供）

為了鼓勵使用公共自行車，雲嘉南風管處推出「YouBike，I like，一騎拜訪雲嘉南」活動，只要騎乘YouBike微笑單車，完成指定合照，也有機會參加抽獎，其中獎項最受矚目是全球最大自行車活動的環法賽正版車衣，提供車友收藏紀念。